أغلقت الأسهم الآسيوية على تباين يوم الاثنين: قفز مؤشرا Nifty و Sensex بأكثر من 1٪، وانخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.30٪

سجلت الأسهم الآسيوية أداء متباينا في تعاملات ضعيفة خلال العطلة يوم الاثنين، مع إغلاق الأسواق في هونج كونج وأستراليا ونيوزيلندا بمناسبة عطلة عيد الفصح.

تمكن المستثمرون من التعامل مع التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والدولار المتقلب، والدراما السياسية الجديدة في واشنطن.

تراجع الدولار الأمريكي بعد أن صعّد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهدد بإقالته بسبب قرارات أسعار الفائدة واتهمه بالتحيز السياسي.

وفي منشور على موقع “تروث سوشيال”، وصف ترامب باول بأنه “دائمًا متأخر جدًا ومخطئ” لعدم خفض أسعار الفائدة، مما يزيد الضغوط قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل.

وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الجمعة أن الإدارة كانت تراجع الجدوى القانونية لإقالة باول، مدعيا أن تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت تهدف إلى إفادة الديمقراطيين قبل الانتخابات.

وقد أضاف هذا الجدل إلى التوتر الذي تعانيه الأسواق بالفعل بسبب النزاعات التجارية.

الأسواق الآسيوية يوم الاثنين

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وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.45% إلى 3291.43 نقطة بعد أن أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير، محافظا على موقفه التيسيري.

وكشف ترامب أيضا عن خطة من ثماني نقاط تستهدف ما وصفه بـ”الغش غير الجمركي” من جانب الدول الأجنبية، وهي الخطوة التي حذر من أنها قد تؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والتجارية.

وردت وزارة التجارة الصينية بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تتحالف مع الولايات المتحدة في حربها الجمركية المستمرة.

انخفضت الأسهم اليابانية بشكل حاد مع ارتفاع الين إلى أقوى مستوى له منذ سبتمبر أيلول مقابل الدولار، مما يعكس حذر المستثمرين قبل محادثات العملة الأمريكية اليابانية المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.30% إلى 34279.92 نقطة، في حين خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% إلى 2528.93 نقطة.

وتصدرت الأسهم الموجهة للتصدير الخسائر، حيث هبطت أسهم تويوتا موتور بنسبة 2.9% وسوزوكي موتور بنسبة 3.9%.

ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.20% إلى 2,488.42، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

ومع ذلك، كشفت بيانات التجارة الأولية لشهر أبريل/نيسان عن انخفاضات حادة في الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، مما يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية للبلاد.

الأسواق الهندية تتفوق على الأسواق الأخرى

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تفوقت الأسهم الهندية على نظيراتها الآسيوية يوم الاثنين.

أنهى مؤشرا الأسهم سينسكس ونيفتي تعاملات الاثنين على ارتفاع، بدعم من مكاسب في الأسهم الثقيلة بما في ذلك بنك HDFC وبنك ICICI بعد تقارير أرباحهما، إلى جانب استمرار تدفقات الصناديق الأجنبية.

كانت أسهم Tech Mahindra وAxis Bank وHDFC Bank وInfosys وState Bank of India وIndusInd Bank من بين الأفضل أداءً في مؤشر Sensex، في حين تراجعت أسهم Adani Ports وITC وBharti Airtel وTitan وHindustan Unilever وSun Pharma.

أغلق مؤشر سينسكس مرتفعا 855.30 نقطة أو 1.09% عند 79,408.50، في حين تقدم مؤشر نيفتي 273.90 نقطة أو 1.15% ليستقر عند 24,125.55.