تراجعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح: هبط مؤشر داو جونز بأكثر من 450 نقطة، وتراجع ناسداك بنحو 2%

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض يوم الاثنين، لتواصل الخسائر الأخيرة مع عدم عثور المستثمرين على أي دلائل على إحراز تقدم في مفاوضات التجارة العالمية.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 454 نقطة، أو 1.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8%.

انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 5.4%، مع انخفاض أسهم إنفيديا بنسبة 3.7%. وخسرت كل من AMD وMeta Platforms وأمازون حوالي 2%.

تأثرت معنويات المستثمرين بغياب تحديثات الاتفاق التجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على ما يبدو.

ويأتي ضعف السوق في أعقاب انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي في الأسابيع الأربعة الماضية للمؤشرات الأميركية الرئيسية.

في الأسبوع الماضي، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 1.5%، في حين انخفض مؤشر داو جونز وناسداك بأكثر من 2%.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بنحو 7% منذ الثاني من أبريل/نيسان، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات.

لماذا انخفضت الأسهم اليوم

Copy link to section

تراجعت الأسهم الأميركية مع رد فعل الأسواق على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالنظر في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ويؤكد خبراء قانونيون أن الرئيس لا يستطيع بسهولة إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما صرح باول بأنه لن يستقيل إذا طلب منه ذلك.

ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض جعلت المستثمرين يزنون العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة.

أكد مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يوم الجمعة أن ترامب يراجع ما إذا كان لديه السلطة لإقالة باول، مما أثار مخاوف جديدة بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على العمل بشكل مستقل وسط ضغوط مستمرة من البيت الأبيض بشأن سياسة أسعار الفائدة.

قال نائب رئيس شركة إيفركور آي إس آي، كريشنا جوها، يوم الاثنين، إن الأسهم والسندات من المرجح أن تواجه عمليات بيع حادة إذا حاول الرئيس دونالد ترامب إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي حديثه لبرنامج Squawk Box على قناة CNBC، أشار جوها إلى:

إذا بدأتَ بإثارة التساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، فأنتَ ترفع سقفَ تخفيضاتِه. لو حاولتَ فعلاً إقالةَ رئيسِ الاحتياطي الفيدرالي، فأعتقدُ أنك سترى ردَّ فعلٍ حادًّا في الأسواق، مع ارتفاعِ العوائدِ وانخفاضِ الدولارِ وتراجعِ أسعارِ الأسهم.

وتراجعت معنويات السوق بسبب المخاوف من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وتصاعدت التوترات مع استمرار استراتيجية ترامب التجارية في استهداف الصين وحلفائها، حيث تعهدت بكين بالرد على أي دولة تنحاز إلى الولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى عزل اقتصادها.

صرحت وزارة التجارة الصينية بأن “الصين تعارض بشدة أي اتفاق يمس مصالحها. وإذا حدث ذلك، فلن تقبله الصين وستتخذ إجراءات مضادة حازمة”.

أرباح كبيرة هذا الأسبوع

Copy link to section

من المقرر أن تصدر مجموعة كبيرة من أرباح الربع الأول هذا الأسبوع، مع ترقب الأسواق لعلامات حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية ومخاوف الركود على إنفاق المستهلكين والشركات.

ستتابع الأسواق عن كثب أسهم شركة تسلا حيث تظل منخفضة بنسبة 40% خلال العام وسط تقلبات السوق والجدل المحيط بعلاقات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مع دونالد ترامب.

وستكون نتائج شركة ألفابت أيضًا موضع التركيز بعد عمليات البيع الحادة في أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي.

التقارير الرئيسية المجدولة:

الثلاثاء: تسلا (ما بعد السوق)

الأربعاء: بوينج (قبل طرح السوق)؛ آي بي إم، شيبوتلي مكسيكان جريل (بعد طرح السوق)

الخميس: ميرك، بيبسيكو، كومكاست، بروكتر آند جامبل، ساوث ويست إيرلاينز، أمريكان إيرلاينز (قبل طرح السوق)، ألفابت، إنتل (بعد طرح السوق)