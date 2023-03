21 boligmarkedsstatistikker, mens verden frygter for et krak

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Det seneste års tid har folk for første gang i lang tid talt om, at boligmarkedet er gået baglæns.

Jeg offentliggjorde en artikel i november sidste år om, hvorfor jeg mener, at selvom dette er en berettiget frygt, så kunne dommedagsudsigelserne være alt for pessimistiske.

Ikke desto mindre, efterhånden som verden skifter til et højrentemiljø, så er realkreditrenterne rejst nordpå, og folk er bekymrede for, at deres boliger mister værdi.

Her er 21 statistikker om det altid dynamiske boligmarked.

21 Boligmarkedsstatistik

Renterne er de højeste siden 2008

Rentestigningen er det, der har udløst en opblødning på boligmarkedet. Højere renter betyder dyrere afdrag på realkreditlån, hvilket igen trækker boligpriserne nedad.

Den altafgørende Fed fondsrente – som påvirker alle renter i økonomien – ligger i øjeblikket mellem 4,5% og 4,75%, hvilket er det højeste siden det store finansielle krak i 2008.

2. Hastigheden af rentestigninger i 2022 var den hurtigste nogensinde

Det er ikke kun størrelsen af rentestigningerne, der har overrumplet markedet. Det er også tempoet.

Inflationen trådte i kraft sidste år, hvor centralbankerne blev tvunget til at hæve renten aggressivt. I USA var raterne tæt på nul for mindre end et år siden. I 2022 steg renterne med næsten 4% i en periode på ni måneder – hvilket er hurtigere end den tidligere hurtigste renteforhøjelsescyklus i 1988/89.

3. Markedet forventer, at renterne vil stige yderligere

Markedet forventer, at renterne stiger igen. De nuværende forventninger er, at Federal Reserve vil hæve renten til mellem 5,25% og 5,5% i år. Nogle prognoser er endnu mere ekstreme og peger på en lille mulighed for at 6 % bliver ramt.

4. 30-års realkreditrenten i USA ramte det højeste niveau siden 2002

Fed-renten er basislinjen og påvirker økonomien som helhed. Men den 30-årige realkreditrente i USA ses ofte som det mest indikative for det pres, realkreditbetalinger kan påføre.

Denne sats skød forbi 7% i november, hvilket var første gang siden april 2002. Den er faldet en smule siden, men er fortsat ekstremt høj.

5. Der er færre variable realkreditlån end i tidligere år

En ting, der hjælper med at få boligpriserne til at stige, er, at variable realkreditlån ikke er så udbredte, som de har været tidligere, såsom ved det sidste boligkrak i 2008.

Nedenstående diagram fra Financial Times viser sammenligningen med 2014 for en række forskellige lande.

6. Overkommeligheden af boliger faldt med 29% i 2022 i USA

I USA, ser man på boligoverkommeligheds-indekset, så faldt overkommeligheden med 29% alene i 2022. Dette er en afspejling af den meget virkelige krise, der griber både USA og nationer verden over.

7. USA’s befolkning er vokset 67% på 55 år … boligudbuddet har ikke fulgt trop

At sammenligne det månedlige udbud af nye boliger med den amerikanske befolkningstilvækst forklarer en stor del af problemet. Mens befolkningen er vokset fra under 200 millioner til 330 millioner i dag, så viser diagrammet nedenfor, at det månedlige udbud af nye boliger (forholdet mellem nye boliger til salg i forhold til nye solgte boliger) ikke er kommet i nærheden af at kunne matche denne vækst.

8. De amerikanske boligpriser steg 40% under pandemien

Ser man på gennemsnits salgsprisen for amerikanske boliger under pandemien, så steg priserne med 40% mellem 2. kvartal 2020 og 3. kvartal 2022.

9. Boligpriserne er steget 16X på 50 år

Den gennemsnitlige salgspris for en bolig i USA var $29.200 i fjerde kvartal af 1972.

Spol et halvt århundrede frem til 4. kvartal af 2022, og så er gennemsnits salgsprisen på $468.000 – hele 16X dyrere.

Kilde: FRED

10. De amerikanske boligpriser faldt sidste kvartal for første gang siden pandemien

De pandemiske gevinster er muligvis overstået. Når dette så er sagt, så faldt den gennemsnitlige boligpris i USA en smule i sidste kvartal og landede 0,1% i løbet af 3. kvartal af 2022.

Selvom dette fald er marginalt, så afspejler dette første gang boligpriserne faldt siden panikken i april 2020, hvor COVID-pandemien pludselig ramte verden, og markederne gik i panik over hele linjen.

Kilde: FRED

11. På månedsbasis er de amerikanske boligpriser faldet fem måneder i træk

Mens størrelsen af faldene er små, så faldt de amerikanske boligpriser på månedsbasis for femte måned i træk i november 2022, ifølge data udgivet af Federal Housing Finance Agency denne måned. Priserne faldt yderligere 0,1% i forhold til oktober.

Kilde: CNN

12. De amerikanske boligpriser steg 17% i 2021 – det største fald siden mindst 1960’erne

Vi har salgsdata tilbage til 1963, og den gennemsnitlige boligprisstigning på 17% i 2021 er større end noget andet år, der er blevet registreret i denne tidsramme – 2021 kunne melde om en stigning på 12% og en stigning på 5% i 2021, hvor COVID-perioden samlet set oplevede en stigning på 40%.

Kilde: FRED

13. Hong Kong er det dyreste boligmarked i verden

Gennemsnitsprisen for et hus i Hong Kong er HK$10 millioner, hvilket svarer til $1,3 millioner. Dette gør Hong Kong til det dyreste marked i verden.

Kilde: Loveproperty

14. Den gennemsnitlige husleje på Manhattan er på over $5.000 pr. måned

For første gang nogensinde overskred den gennemsnitlige husleje på Manhattan $5.000 sidste sommer. Selv gennemsnitsprisen var på over $4.000 pr. måned og var steget 25% fra året før.

Kilde: CNBC

15. I London, Storbritannien, steg de private lejepriser med 4,3% sidste år

London bliver ofte kritiseret for at være blandt de værste boligmarkeder i Europa. Dataene underbygger, at lejepriserne selv i 2022 steg 4,3% i sammenligning med 12 måneder tidligere.

Kilde: Kontoret for National Statistik

16. Gennemsnitsprisen for en bolig i Storbritannien faldt 0,4% i december

Det seneste britiske boligprisindeks viser, at priserne faldt med 0,4% i december 2022. På trods af dette fald er boligerne fortsat 9,8% dyrere end et år tidligere.

Kilde: gov.uk

17. Den dyreste bolig i USA blev solgt for $238 millioner

De (umøblerede) øverste fire etager i 220 Central Park South på Manhattan blev solgt for $238 millioner i 2019. Dette gør det til det dyreste hjem i amerikansk historie, og blev solgt til hedgefond chefen Ken Griffin.

Kilde: New York Post

18. Verdens dyreste hjem blev solgt for $361 millioner i Hong Kong

Den dyreste bolig, der nogensinde er blevet solgt, er i Hong Kong. Milliardæren Yeung Kin-man er grundlægger og præsident for Biel Crystal, der er en leverandør af touch-skærme til mobiltelefoner. Han købte ejendommen for $361 millioner i 2017. Ejendommen var oprindeligt indrettet som en hel boligblok, men blev købt af Yeung med hensigt til at blive en meget stor privatbolig.

Kilde: mansionglobal.com

19. Det værste boligulykke i amerikansk historie var 2008, hvor boligerne faldt med 29%

Den store finanskrise i 2008 var det stejleste og hurtigste boligkrak i den kollektive hukommelse. Den gennemsnitlige boligpris faldt her med 29% fra juli 2006 til januar 2009. Dette er langt fra faldet på 0,1% sidste kvartal.

Kilde: demographia.com

20. Ejerne lever i 65,9% af boligerne i USA

I USA er tæt på to tredjedele af boligerne beboet af ejerne. Dette er det højeste tal siden 2011.

Kilde: census.gov

21. Mere end hver tredje amerikanske boligejer siger, at deres forældre hjalp dem økonomisk

Det har aldrig været sværere at eje en bolig. Måske opsummerer en YouGov-måling fra 2022 dette bedst. Blandt dem, der har formået den vanskelige bedrift, så siger 35%, at de på en eller anden måde blev hjulpet økonomisk af deres forældre.

Kilde: YouGov