Bitcoin, krypto, Nasdaq afventer rentebeslutning, idet bankuro giver ekstra volatilitet

Lige så sikkert som paven er katolik, så er Bitcoin volatil.

I dag er dette måske endnu mere tilfældet. ECB vil offentliggøre sin seneste rentebeslutning kl. 9:15 østlig tid i det, der er blevet en af årets mest afgørende offentliggørelser (det er anden gang, jeg har brugt dette udtryk i dag, og jeg er rigtig glad for det ).

50 bps er i øjeblikket forventningen med en sandsynlighed på 60%, selvom dette er langt fra garanteret med nogle analytikere, der forudsiger 25 bps, hvilket markedet har givet en 40% sandsynlighed på, når man ser på de futures-implicitte odds.

Vil Bitcoin stige? Vil aktiemarkedet?

Som det har været tilfældet i det seneste år, så har rentemøderne og inflationsafsløringerne været de to største drivere på tværs af markedet.

Det gælder både for Bitcoin og aktiemarkedet, og især det mere volatile og teknologitunge Nasdaq Composite ( IXIC ). Duoen har næsten bevæget sig i takt, som diagrammet nedenfor viser på glimrende vis.

Investorer kan kun håbe på, at ECB kun vil hæve med 25 bps, eller i det mindste være blød i tonen med deres prognoser om renteforhøjelser i fremtiden.

Med sandsynlighederne for både en stigning på 25 bps og 50 bps, så vil der sandsynligvis være betydelig volatilitet, og især hos Bitcoin og Nasdaq. Førstnævnte har haft en absolut rivende udvikling for nylig, mens Nasdaq ikke helt har holdt trit med dette i år, men er dog stadig steget med 10% fra år til dato.

Hvad betyder bankuroen?

Denne gang er det anderledes på grund af bankuroen, som har opslugt markedet i løbet af den sidste uges tid.

Hvad der begyndte i USA med sammenbruddet af Silicon Valley Bank spredte sig i denne uge til Europa. Credit Suisse ( SWX:CSGN ) fik en ordentlig lussing i går, hvor den schweiziske nationalbank annoncerede, at den kriseramte bank ville låne op til $54 milliarder for at styrke dens likviditet.

Denne meddelelse fik dens aktiekurs til at stige til over 22% i morges efter et grimt dyk på 24% denne onsdag.

Og heri ligger den vanskelige situation for ECB i dag. Selvom inflationen stadig er høj på kontinentet – og ligger langt over målet på 2% – så vil der altid være et pres for at hæve den. Men strengere udtalelser om politikken i eftermiddag kunne udløse en ny salgsbølge, og på grund af bekymringen i denne uge i forbindelse med stabiliteten i økosystemet som helhed, så giver dette stof til eftertanke.

Det er derfor, at dagens rentemøde for første gang i lang tid er virkelig spændende. Tidligere var meddelelserne i det væsentlige låst fast,. Dette var også tilfældet denne gang, i hvert fald indtil sidste uge, hvor oddsene på markedet i forbindelse med en stigning på 50 bps lå på 100%, når man ser på futures-priserne.

Men med bankuro og en skrøbelig økonomi, der kæmper mod den altid væsentlige trussel om inflation, så er det en hård balancegang at gå. Lad os se hvad ECB’s seneste beslutning er i dag kl. 9.15 østlig tid.