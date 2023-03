Bitcoin stiger, og ECB-meddelelse om rentesatser i dag efter Credit Suisse ryster markedet

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Sikke en uge på markederne. Den amerikanske banksmitte spredte sig til Europa i denne uge, hvor frygten steg i markedet for, at nedlæggelsen af Silicon Valley Bank ( Nasdaq: SVB ) og Silvergate kunne få afsmittende effekter på hele bankmarkedets helbred.

Credit Suisse aktiekursen ( SWX:CSGN ) lukkede onsdag til 24% til 1,70 CHF, hvilket markerer et spektakulært laveste niveau nogensinde. Banken er nu 97,8% billigere end dens højeste niveau nogensinde. Og du troede, at det gik dårligt med kryptovalutaerne!?

Credit Suisse redningsaktion

Frygten steg i en sådan grad, at den schweiziske nationalbank blev tvunget til at træde til, og Credit Suisse blev nødt til at låne op til CHF 50 milliarder ($54 milliarder). Banken vil også tilbagekøbe CHF 3 milliarder af sin egen gæld, idet den erklærer, at den “tager afgørende foranstaltninger for på forhånd at styrke sin likviditet”.

På pressetidspunktet er aktien steget med over 22% og handler til 2,08 CHF, da investorernes dommedagsscenarier forduftede i kølvandet på udlånsmeddelelsen.

For Europa, et kontinent, der stadig lider af PTSD krisen i 2008, hvor en række af blokkens lande krævede redningsaktioner (inklusive mit eget, Irland, efter nogle absolut spektakulære bankkrak), så er dette den mest turbulente uge i nyere tid.

Hvornår er ECB’s rentebeslutning?

Den næste store ting er Den Europæiske Centralbank (ECB) og dens beslutning om rentesatser, hvilket er en begivenhed, der altid kaster turbulens ind i markedet.

ECB er indstillet til at offentliggøre sin seneste rentebeslutning torsdag kl. 9:15 østlig tid. Det vil være den første bank, der skal stå ansigt til ansigt med den kaotiske bankudvikling. Ser man på den anden side af Atlanten, så skiftede forventningerne i USA øjeblikkeligt i forbindelse med den fremtidige rentebane efter SVB-kollapset (jeg skrev om dette tidligere på ugen).

Faktisk prissætter markedet i USA endnu en stigning, indtil terminalrenten er nået, og nedskæringerne vil begynde.

I Europa vil vi få et opdateret billede af, hvordan tingene står til i dag. Bankerne på kontinentet er bestemt bedre kapitaliserede, end de var under finanskrakket i 2008, og burde derfor have bedre likviditets- og rentestyring (hvilket er det, der sænkede SVB) end deres amerikanske modparter.

Med dette in mente, så mener nogle stadig, at diskursen fra mødet torsdag vil være hård mod inflationen. Det er også vigtigt at bemærke, at stramningen i USA har været langt hurtigere, end hvad vi har set i Europa, som ikke har hævet renterne i samme omfang.

Vil ECB hæve renten?

Forud for bankuroen havde ECB lovet en forhøjelse på 50 bps. Markedet havde prissat dette til 100% i sidste uge, hvilket afviste markedsimplicitte sandsynlighed fra futures.

I dag ligger tallet på 50%, og selvom dette er en stigning i forhold til de 20%, det kortvarigt ramte i går.

Således er der utroligt meget spænding omkring ECB’s beslutning, hvor analytikere diskuterer hvad de mener. Det handler nemlig om de modstridende tilfælde af høje satser for at bekæmpe inflation, men lave satser for at undgå mere uro.

Det er et vigtigt møde, og derfor bør der forventes volatilitet på markederne, uanset hvilken vej mødet går.