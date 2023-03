Guld rammer $2.000 – hvorfor, og hvad er guldprisprognosen fremover?

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Guldet er tilbage, folkens.

Ikke at det nogensinde forsvandt, men at vende tilbage fladt i 2022 var et skuffende resultat i nogle kredse, og især man tager den voldsomme inflation i betragtning, hvilket netop er det, der er beregnet til at sende guld opad.

Jeg skrev i sidste måned en analyse om, hvordan inflationsfortællingen var forsvundet, og skrev i den forbindelse om, hvordan kvantitative opstramninger havde holdt metallet i skak. Diagrammet nedenfor viser den bemærkelsesværdige divergens i løbet af det sidste år eller deromkring, hvor guldprisen ikke har fulgt inflationen med opad.

Renteforventningerne svinger drastisk

Men for at citere Ron Anchorman, så er tingene eskaleret hurtigt. Bankuroen, der blev udløst af SVB’s kollaps i USA, før den spredte sig til Europa, rystede især Credit Suisse ( SGX: CSGN ).

Dette har fuldstændig vendt markedets forventninger omkring den kvantitative opstramningscyklus. For blot to uger siden prissatte markedet chancen for højere renter i juli til 78%. I dag er der 70% chance for nedskæringer på 1,5% eller mere, og 100% chance for nedskæringer i en eller anden kapacitet.

Sammenligningen mellem de forskellige prognoser kan ses på nedenstående diagram:

Guldprisen rammer $2.000

Nedtrapningen af den kvantitative lempelsescyklus og en tilbagevenden til rentenedsættelsernes forjættede land har sendt risikoaktiverne opad.

For tre måneder siden kiggede jeg på, hvad en forsigtig vending kunne gøre for guldet i 2023. Vi er nu begyndt at se svaret, hvor investorerne opsnapper metallet, idet chancerne for et inflationært klima i fremtiden (eller et højere klima end i øjeblikket) udvides med den øgede sandsynlighed for rentenedsættelser.

Det er første gang, at det skinnende metal har ramt $2.000 siden februar 2022. Før det ramte det niveauet i juli 2020 – førnævnte, da Rusland invaderede Ukraine, og sidstnævnte midt i den første bølge af COVID-nedlukninger.

Men dette er ikke det eneste, der presser guldprisen opad. Der er også den kendsgerning, at investorer løber i retning af en sikker havn i perioder med usikkerhed. Det har altid været guldets adelsmærke, og selv om dets prisudvikling ikke har afspejlet disse perioder nøjagtigt – se nedenstående diagram – så har metallet generelt fungeret som en god risikoafdækning.

Og måske er der ingen større trussel mod stabiliteten, end hvad en svaghed i banksektoren ville medføre. Det har vi set i overflod de sidste par uger, og guldet har bemærket chancen og udnyttet muligheden.

Hvad sker der så for guldprisen?

Fremadrettet er det svært at sige, hvad der vil ske med guldet. Personligt holder jeg fortsat på en portion guld som en beskyttelsesforanstaltning i min portefølje, på trods af dets seneste korrelation med især aktierne.

På lang sigt har guldet været meget dårligt stillet i forhold til risikoaktiverne, og især i det seneste årti. Men hvis du er på udkig efter afkast, så er det boomer aktiv som guldet netop er, ikke noget for dig. Dette er et spil om risikofordeling og en måde at tildele en del af din portefølje til noget, som er (relativt) ukorreleret.

Det nuværende klima med øgede rentenedsættelser på vej fremover, en fortsat høj inflation og en banksektor, der hurtigt er ved at blive til et cirkus, fremstår som et spændende set-up for guldet. Det er nemlig en venlig påmindelse om, hvorfor investorer har holdt på metallet, selvom det kræver at man ofrer en smule afkast.

Guldet er en af de ældste investeringsaktiver i verden af en grund. Og det er kedeligt – præcis som det skal være. Investorer er løbet i retning af den kedelige fortælling de sidste par uger, og dette kunne fortsætte fremover.