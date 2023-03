Taiwan klar til nye krypto regler, da Metacade-forsalget når fase 7

Formanden for Taiwans finans-tilsynskommission Huang Tien-mu har bekræftet, at Taiwan snart vil få særlig lovgivning til at regulere krypto rummet i landet. Huang bekræftede dette over for lovgiverne under en høring om global bankstabilitet i parlamentet. Afsløringen kom netop da forsalget af den nye blockchain-baserede metaverse-platform Metacade trådte ind i sin syvende fase.

Taiwan har to finansielle tilsynsmyndigheder: Kinas centralbank og Financial Supervisory Commission (FSC), og Bloomberg rapporterede for nylig, at FSC var klar til at være det organ, der havde til opgave at regulere kryptovalutaerne i landet. Nogle taiwanske parlamentsmedlemmer havde anbefalet det nyoprettede ministerie for digitale anliggender (MODA) til at være den vigtigste krypto regulator. Andre sagde dog, at det nye ministerie er relativt uerfarent i forhold til FSC.

Taiwans særlige krypto regulering placerer Taiwan blandt de nationer, der arbejder på at indføre krypto lovgivning for at regulere den stort set uregulerede sektor. Reguleringen gør det nemt for eksisterende og nye krypto projekter som Metacade at trives.

Hvad er Metacade, og hvorfor er projektet blevet så populært?

Metacade er en ny blockchain-baseret metaverse-platform, der sigter mod at blive den største arkadespil platform, der tilbyder de mest spændende krypto-gaming P2E-spil. Projektet befinder sig i øjeblikket i den næstsidste fase af forsalget af dets originale token MCADE.

Ifølge Metacade hvidbogen er Metacade-forsalget planlagt til at blive afsluttet inden udgangen af 1. kvartal 2023, og i forhold til den hastighed, hvormed faserne er blevet udsolgt, så er det kun et spørgsmål om dage, før forsalget er helt udsolgt. Ifølge data på Metacades hjemmeside er der kun 10 dage tilbage af forsalget.

Faktisk er der kun 3,11% af de antal MCADE-tokens, der er blevet afsat til forsalget tilbage, hvilket gør, at efterspørgslen på tokenet potentielt vil være højere end udbuddet. Du kan deltage i forsalget her.

MCADE-token er bygget på Ethereum, hvilket gør det til et ERC-20-token, hvilket betyder, at investorerne kan købe tokenet via en billig og sikker blockchain.

Metacade kunne være en god mulighed med de nye regler

Da Kina, som engang husede størstedelen af kryptovaluta aktiviteterne inklusive over 50% af krypto mining aktiviteterne, slog ned på kryptovalutaerne og tvang krypto firmaerne til at lukke ned, så flyttede et stort antal kryptovaluta projekter til Taiwan.

Når Financial Supervisory Commission (FSC) overtager krypto reguleringsmandatet i Taiwan, så kunne landet snart blive et krypto-knudepunkt i Asien, hvor adskillige metaverse-projekter, herunder The Sandbox (Hong Kong), Zepeto (Sydkorea), Axie Infinity (Singapore) , og Enjin (Singapore) er baseret. Landet vil sandsynligvis også tiltrække nye kommende projekter som Metacade, hvis voksende popularitet blandt kryptovaluta investorerne og GameFi-udviklere og -spillere er gået igennem taget.

Metacade vil give udviklerne mulighed for at modtage finansiering til GameFi-projekter

Udover at tilbyde investorer en investeringsmulighed gennem projektets MCADE-token, så har Metacade også et kommende Metagrants-program, der er planlagt til at blive lanceret i 3. kvartal 2023. Via Metagrants-programmet vil udviklerne indenfor Metacade-fællesskabet kunne modtage midler til at støtte deres projekter’ udvikling.

Udviklerne vil indsende ansøgninger til en pulje af investorer i MCADE-fællesskabet, og investorerne vil stemme om de projekter, der skal støttes.

Generelt set forventes Metacade konstant at udvikle sig, efterhånden som udviklerne strømmer til platformen med eksklusive play-to-earn (P2E) spil. Platformen arbejder også mod at gå over til en fuldt udbygget decentral organisation (DAO) inden 4. kvartal af 2024 for derved at gennemføre en fuldt fællesskabsstyret tilgang.

I mellemtiden fortsætter arkadespil platformen med at vokse i popularitet efterhånden som dens forsalg nærmer sig sin sidste fase, hvorefter MCADE-tokenet forventes at blive opført på den decentraliserede børs Uniswap blandt andre kryptovaluta børser.