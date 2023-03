UBS accepterer at købe Credit Suisse: Morningstars Scholtz siger, at CS-investorerne vil ‘føle sig snydt’

UBS Group AG (NYSE: UBS) er blevet enige om at overtage konkurrenten Credit Suisse Group AG (NYSE: CS) i hvad der ville have “været en fantastisk aftale” – hvis aftalen havde fundet sted for en uge siden, siger Morningstar-analytiker Johann Scholtz i et notat sendt til Invezz. Selv om “positionen er mindre klar” i dag på grund af den nettoudstrømning af kundernes midler i de seneste dage, så vil UBS sandsynligvis komme ud af dette i en stærkere position med tiden.

UBS vil gennemføre ‘radikal omstrukturering’ af Credit Suisse

Ifølge Scholtz er UBS i en stærk position til at gennemføre en “radikal omstrukturering” af Credit Suisse. Analytikeren anslår, at UBS’ 2027 omkostningsbesparelsesmål på $8 milliarder vil reducere Credit Suisses 2022 justerede driftsudgifter med omkring 60%.

Selvfølgelig kommer alle omstruktureringsaktiviteter med en væsentlig omkostning, men “UBS er bedre placeret end Credit Suisse til at absorbere dette,” skrev analytikeren. I mellemtiden nedskrev den schweiziske tilsynsmyndighed værdien af Credit Suisses ekstra tier 1-kapital (AT1) på 16 milliarder CHF til nul, og dette giver UBS yderligere kapital til at absorbere nedskrivninger og omstruktureringsomkostninger.

Dette er oven i en yderligere 9 milliarder CHF i nedside beskyttelse, som også blev leveret af de schweiziske myndigheder.

Credit Suisse-investorer ‘vil føle sig snydt’

Credit Suisse-investorerne vil “føle sig snydt”, idet prisskiltet på opkøbet indebærer en betydelig rabat sammenlignet med Credit Suisses aktiekurs i fredags, fortsatte analytikeren.

Credit Suisses levedygtighed som en relevant mulighed var “klart truet” på grund af rapporter om, at banken tabte CHF10 milliarder om dagen i indlån.

Bundlinjen er at Credit Suisse-aktionærerne var “heldige ikke at blive udslettet fuldstændigt”, selvom dette ser ud til at være tilfældet for mange langsigtede aktionærer. I teorien har AT1-kapital anciennitetsstatus sammenlignet med den fælles egenkapital.