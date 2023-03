VIDEO: Hvad er XRP, og hvad gør det? Hvad er Ripple?

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Kryptovaluta er ikke en gammel branche. Bitcoin satte gang i branchen som vi kender den, da Satoshi Nakamoto minede Genesis-blokken den 3. januar 2009, da verden kollapsede efter et af de værste økonomiske krak i nyere tid.

Kun tre år senere blev XRP lanceret, der er et decentraliseret aktiv bygget til betalinger. I dag er det fortsat en af de mest kendte og største kryptovalutaer, der i øjeblikket befinder sig på en sjetteplads med en markedsværdi på knap $20 milliarder.

Alligevel er mange stadig forvirrede over, hvad XRP gør, og hvad der adskiller XRP fra Ripple, som er virksomheden bag XRP. I denne uge på Invezz-podcasten interviewede jeg Brendan Berry, der er chef for betalingsprodukter hos Ripple, for at blive klogere på, hvad XRP præcist er, hvad Ripple er, og forskellen mellem de to er, samt hvad de begge gør.

Vi dækkede en masse emner. Et af disse var problemerne med traditionel bankvirksomhed – et særligt relevant emne i betragtning af de opsigtsvækkende begivenheder indenfor banksektoren i løbet af de sidste par uger.

Men vi fokuserede primært på betalinger. Jeg har tidligere kritiseret processen bag bankoverførsler, og jeg præsenterede Brendan for min nysgerrighed omkring, hvad der føles som en total mangel på innovation i den digitale tidsalder fra bankernes side. Jeg spurgte ham om gebyrer og forsinkelsestider, og hvorfor det tog dagevis for internationale betalinger.

Selvfølgelig er dette en af de helt store grunde til, at XRP eksisterer. Vi talte om de nærmere detaljer i forbindelse med dette, samt et af underkategorierne indenfor betalinger: pengeoverførsler. Da jeg besøgte El Salvador sidste sommer var jeg fascineret af dette emne – men dataene viser, at den bredere accept ikke er sket endnu. Jeg ønskede at få Brendans bud på dette, og hvordan XRP kunne bidrage på dette område.

Vi diskuterede også fremtiden for krypto, herunder hvad Brendan mener vil være en strømlining af frontend-oplevelsen af en masse transaktioner indenfor rummet.

Et andet emne vi kom ind på var om den seneste bankuro ville skubbe folk længere ind i krypto, og hvad dette kunne betyde for branchen og XRP fremover.

Alt i alt var dette en vidtfavnende diskussion centreret om betalinger og hvilken rolle XRP kunne have i denne slags verden.

