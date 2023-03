22 guldstatistikker efter metallet rammer $2.000 pr. ounce

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Guld er et af de mest genkendelige aktiver i verden – både i og uden for finansverdenen.

Mennesker har været forelsket i guldets magi så langt tilbage som 4.000 f.Kr. I dag taler vi stadig om guldet. Ikke kun det, men det indtager en temmelig unik plads på de finansielle markeder.

Guld er traditionelt kendt som en inflationssikring og et ukorreleret aktiv, og derfor køber investorerne typisk guld for at diversificere deres porteføljer. Her får du derfor atten statistikker om dette skæve aktiv, som vi kalder for guld.

1. Guld støttede den amerikanske dollar mellem 1944 og 1971

Mange folk er ikke klar over, at fiat-alderen for “papir”-valutaer kun har eksisteret i et halvt århundrede eller deromkring.

I 1971 optrådte præsident Richard Nixon på TV for at meddele, at den amerikanske dollar ikke længere ville kunne omveksles til guld, hvilket officielt ophævede den aftale, der havde været på plads siden Bretton-Woods-konferencen i 1944.

Kilde: Richard Nixon

2. Storbritannien overtog ved et uheld guldstandarden under Sir Isaac Newton i 1717

I 1717 var Sir Isaac Newton mesteren af den kongelige mønt. Han satte fejlagtigt valutakursen for guld til sølv for lavt, hvilket resulterede i et sådant opkøb af guld, at alle sølvmønter i landet gik ud af cirkulation, efterhånden som de blev handlet ind.

På denne måde vedtog Storbritannien en egentlig guldstandard.

Kilde: Globalizing Capital: A History of the International Monetary System – Tredje udgave

3. Tyskland opgav guldstandarden i 1914 og led under hyperinflation mindre end et årti senere

Tyskland vedtog først guldstandarden i 1871, men valgte den fra i 1914, primært som følge af dyre krigsskadeerstatninger.

Mindre end et årti senere led landet af hyperinflation, og den tyske Papiermark kollapsede. De vendte kortvarigt tilbage til guldstandarden (eller en de facto guldstandard) i 1923, men opgav den til sidst for altid.

Kilde: World Population Review

4. Schweiz var et af de sidste lande, der havde bånd til guldstandarden, og opgav den først i 1999

Det er ikke så længe siden, at Schweiz opgav guldstandarden. I en afstemning om at modernisere den 125 år gamle forfatning var et af forslagene at bryde båndet mellem nationens valuta og guldet.

Forslaget blev vedtaget med et flertal på 59% af stemmerne.

Kilde: New York Times

Efter at have opgivet guldstandarden i 1999, gik Schweiz næsten tilbage til den 15 år senere. Eller i det mindste en afledning af den.

“Save our Swiss Gold”-bevægelsen pressede på for, at den schweiziske centralbank skulle holde mindst 20% af sine aktiver i guld, forbyde salg af guld i fremtiden og bringe alle sine guldreserver tilbage til Schweiz.

På trods af meningsmålinger på så meget som 44% i månederne op til afstemningen, der viste opbakning til forslaget, så blev forslaget i sidste ende forkastet, og 78% stemte imod.

Kilde: Forbes

6. Guldet handles til $2.000 pr. ounce, hvilket er det højeste niveau siden Rusland invaderede Ukraine

I denne uge overskred guldprisen $2.000 barrieren for første gang siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Kilde: Invezz



7. Aktiemarkedet har fordoblet guldets afkast i løbet af det sidste årti

Finansmarkederne oplevede et af de længste og mest eksplosive tyremarkeder efter det store finansielle krak i 2008, hvor markederne steg næsten konstant indtil tilbagetrækningen i 2022.

Guld er dog sakket bagud. I det sidste årti ligger stigningen på 30%, langt under de 157%, som S&P 500 indkasserede indenfor samme tidsramme.

Med andre ord, hvis du investerede $1 i guld for ti år siden, så ville du have $1,30 i dag, hvorimod den samme investering i S&P 500 ville betyde, at du ville have $2,57 i dag.

8. Guld var et af de få aktiver, der kunne undgå tab i 2022, idet det steg med 0,4%

På trods af at guldet halter på aktiemarkedet over en længere tidsramme, så var guldinvestorerne sidste år lettede over, at de havde valgt metallet.

Det vendte tilbage mere eller mindre selv på året og lukkede oppe med 0,4%. Dette sammenlignet med knusende tab i mange andre risikoaktivklasser, da verden gik over til et nyt paradigme med stram pengepolitik midt i en voldsom inflation.

Det var et sjældent år, hvor både aktie- og obligationsinvestorerne tabte penge, og de fleste risikoaktiver gav deres dårligste afkast siden 2008.

S&P 500 faldt næsten 20%, Nasdaq faldt 33% og Bitcoin faldt 65%.

9. Guldet handles til en fast pris på $35 pr. ounce under den amerikanske guldstandard indtil 1971

Under guldstandarden blev prisen på guld fastsat til $35 pr. ounce. Mod slutningen af regimet afveg dette groft fra den kurs, der blev tilbudt på det sorte marked, da dollaren gentagne gange blev devalueret.

I sidste ende førte dette til, at Nixon opgav guldstandarden, og prisen er i øjeblikket $2.000 pr. ounce.

Kilde: econlib.org

10. Præsident Roosevelt gjorde det ulovligt at eje mere end $100 guld i USA i 1933

Under den store depression blev Federal Reserve forhindret i at trykke penge som følge af udtømning af guldressourcer (på grund af Federal Reserve Act af 1913).

Som et resultat af dette annoncerede præsident Roosevelt Executive Order 6102, der “forbyder hamstring af guldmønter, guldbarrer og guldcertifikater i det kontinentale USA.”

Dette gav offentligheden mindre end fire uger til at levere alt guld til den faste pris på $20,67 pr. ounce.

11. Siden bekendtgørelse nummer 6102 i 1933 er prisen på guld steget 96X

Siden Roosevelts ordre i 1933 steg guldprisen 96X fra den faste pris på $20,67, som han annoncerede.

Dette er et hovedpunkt for guld fans, som står bag guldets evne til at bevare dens købekraft og fungere som en inflationssikring.

12. Hvis du havde $100 i guld i 1971, så ville det være $2.000 værd i dag

Guldet er steget til $2.000 pr. ounce fra den kunstigt lave faste pris på $35 pr. ounce under guldstandarden.

Dette betyder, at $100 guld, svarende til 2,86 ounce, ville være mere end $5.700 værd i dag.

Det er dog vigtigt at bemærke, at $35 var en kunstigt lav pris. I virkeligheden var prisen tættere på $100, hvilket betyder, at du kun ville have tjent omkring en ounce i 1971, svarende til $2.000 i dag.

Kilde: Macrotrends

13. Guld har i gennemsnit givet et afkast på 7,78% siden 1971

En anden måde at se på den tidligere statistik er, at siden opgivelsen af guldstandarden i 1971, så har guld i gennemsnit givet et afkast på 7,78%.

Kilde: Gold.org

14. Guldet har ikke fulgt med aktierne. $100 i guld i 1974 ville være $1.020 værd i dag. Den samme investering i S&P 500 ville være $16.800 værd

For at fremhæve hvor dårligt guldet har klaret sig i forhold til aktierne, så er det bedst at tage udgangspunkt i 1974, efter at guldstandarden var blevet helt ophævet.

$100 i guld ville være $1.020 værd i dag, hvorimod hvis du vælger aktier i form af S&P 500, så ville disse være $16.800 værd.

Kilde: officialdata.org , dollartimes.com

15. Mennesker har hamstret guld i 6.000 år

Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår menneskehedens kærlighedsaffære med guldet startede. Vi ved dog, at det var så langt tilbage som 4000 f.Kr.

Der er fundet guldflager i palæolitiske huler fra denne periode. Siden da dukkede metallet op på tværs af arkæologiske tekster og antikke steder over hele kloden.

Kilde: bebusinessed.com

16. Guldet blev oprindeligt brugt som penge i det gamle Egypten i 1500 f.Kr

Guldet kan have været en del af menneskehedens drømme og ønsker siden 4000 f.Kr., men det var først i 1500 f.Kr., at det for første gang blev brugt som valuta.

I det gamle Egypten var shekelen en mønt, der vejede 11,3 gram, bestående af to tredjedele guld og en tredjedel sølv, og blev standardmåleenheden i Mellemøsten.

Kilde: Fokus Økonomi

17. Guldet brød først barrieren på $1.000 pr. ounce i marts 2008, da den amerikanske bank Bear Stearns kollapsede

Bear Stearns kollapsede i marts 2008, og blev solgt til JP Morgan til en stærkt nedsat pris for at forhindre en konkurs.

Midt i kaosset i banksektoren overskred guldet for første gang nogensinde $1.000 pr. ounce.

Kilde: BullionVault

18. Det tidlige 21. århundrede var stærkt for guldet, hvor aktivet blev fordoblet med 7X mellem 2001 og 2011

I september 2001 blev guldet handlet for $271 pr. ounce. Ti år senere var det 7X dette tal og handlede til $1896 pr. ounce.

Det eksplosive årti for guldet omfattede det store finansielle krak i 2008, som knuste aktierne og de andre risikoaktiver rundt om i verden.

Siden da har guldet dog klaret sig dårligt og i dag, tolv år senere, så handles det kun marginalt over dette $1.896-mærke til $2.000 pr. ounce.

Kilde: Bullionbypost

20. Den eneste guldproducent i S&P 500, Newmont Corporation, faldt med 13,5% i 2022

Der er kun én guldproducent i S&P 500, Newmont Corporation.

Det har en markedsværdi på $36,7 milliarder. Investorerne var dog bedre stillet med guldet sidste år, da selskabet faldt 13,5% i forhold til, at guldet steg 0,4%.

20. Udbuddet af guld steg med 2% i 2022

Guld anses ofte som “hård valuta”, fordi det ikke kan udskrives ud af den blå luft som fiat-valutaer. Den har dog ikke helt et fast loft, idet minedriften dækker over små mængder nye reserver.

I 2022 steg udbuddet af guld med 2%.

Kilde: gold.org

21. To tredjedele af verdens guldreserver er blevet udvundet siden 1950

Af de anslåede 208.874 tons guld, der i øjeblikket er i omløb, så er to tredjedele af det blevet udvundet siden 1950.

Kilde: gold.org

22. Centralbankerne besidder 17% af den overjordiske beholdning af guld

Ser man på verdens overjordiske lager af guld, så ejes 17% af centralbankerne. Barer og mønter, inklusive guldstøttede ETF’er, tegner sig for 22%.

Smykker er fortsat den mest udbredte anvendelse, hvor 46% af lagerbeholdningen er afsat til dette formål.

Kilde: gold.org