Metacade når en vigtig milepæl efter MCADE går live på BitMart

Metacade (MCADE) er hovednavnet på krypto nyhedssiderne i dag med sin første b’rsnotering på en CEX-platform. Og nu hvor indskud åbner på den førende kryptovaluta børs BitMart, så kunne det lige nu være tidspunktet til at købe MCADE og HODL som en langsigtet investering.

Det er muligt, at dagens veltimede børsnotering på BitMart kunne resultere i, at interessen for MCADE på det sekundære marked vil eksplodere, efterhånden som flere mennesker ønsker at investere i et projekt, der her til hensigt at revolutionere Web3-spil økosystemet.

Nærmere betegnet har Metacade været live på markedet i blot 13 dage, og med et solidt fundament i dets udvikling, så er det sandsynligt, at det vil leve op til den hype, der har betegnet det som et af de bedste investeringsmål for 2023.

Metacade opnår endnu en vigtig milepæl

Selvom de fremherskende markedsforhold har spillet en rolle i at begrænse den opside potentialet i forhold til Metacade-prisen, så er buzzen omkring GameFi-projektet der dog stadig, efterhånden som flere milepæle i køreplanen rammes. Nogle kommentatorer har observeret, at børsnoteringen på børser rangeret blandt top 20 (for BitMart) og top 10 (MEXC) kunne være et “springbræt” for MCADE.

I en AMA mandag fremhævede Metacades administrerende direktør Rusell Bennet BitMart-børsnoteringen som en af de vigtigste milepæle for MCADE i, hvad der uden tvivl vil blive et par travle uger med hensyn til projektudvikling. Bennet siger, at Metacade har engageret flere af de førende børser til børsnotering, men mange af disse vil komme, når produktet først går live.

Investorerne i krypto området har måske bemærket, at børsnoteringerne ofte er sammenfaldende med en prisstigning for de forskellige tokens, og MCADE kommer hurtigt live på de mest betroede børser. Ved udgangen af april og første uge af maj vil Metacade være børsnoteret på verdens største DEX-platform Uniswap og to af de mest populære handelsplatforme (BitMart og MEXC Global).

Når det kommer til BitMart, så åbner MCADE-indskuddene i dag, mens handlen er sat til at begynde den 20. april, og udbetalingerne vil blive aktiveret den 21. april.

MCADE er også allerede live på de førende markedsdata hjemmesider CoinMarketCap og CoinGecko, hvilket giver fællesskabet mulighed for at spore ikke blot markedspræstationerne, men også den generelle fællesskabsstemning om tokenet. For eksempel viser CoinGecko, at afstemningsresultaterne viser, at 86% af folk er positivt indstillet overfor MCADE.

Metastudio er det første store skridt i Metacades vækst

Større partnerskaber er en nøgleindikator for tillid til projektet, og har i mange tilfælde, som det ses med projekter som Sandbox og Axie Infinity, været en katalysator for investorernes interesse for det originale token, der driver økosystemet.

Hovedplanen involverer, at Metacade vil lancere sin spilarkade senere i år, og projektets hjemmeside fremhæver 2. kvartal, 2023 for flere partnerskaber med etablerede play-to-earn-projekter. Tredje kvartal er det tidspunkt, når den længe ventede klassiske arkade GameFi-platform dropper, hvor der er opsat en række P2E-initiativer kombineret med compete-to-earn programmer for at give MCADE-indehaverne en chance for at få mere ud af deres aktiver.

Som et godt tegn på den yderligere udvikling i denne henseende og i optakten til hovedlanceringen, så har Metacade indledt sit første store partnerskab med spiludvikleren Metastudio. Holdet omkring Metastudio har været en del af det globale spiløkosystem i årtier, hvilket i høj grad kunne hjælpe platform- og spiludgivelserne hos Metacade.

Selvom spilstudiet dermed vil spille en stor rolle i Metacades spiludbud, så vil den umiddelbare opmærksomhed for MCADE-indehaverne sandsynligvis være rettet mod Metastudios private salg, der går live i begyndelsen af næste måned.

Den 1. maj vil Metastudio lancere til sit fællesskab og derefter åbne op for det private salg til Metacade-fællesskabet, der forventes at droppe den 8. maj. Derefter går et offentligt salg live den 15. maj.

Med alt dette taget i betragtning, så kunne MCADE-indehaverne have en fantastisk chance for at få fingrene i en NFT-aktie i et andet lovende projekt.

Er det værd at investere i MCADE i 2023?

Som tidligere fremhævet, så kunne Metacade forme sig til at blive et af de største GameFi-projekter i 2023. Dette vil dog afhænge af projektets unikke tilgang til dets spiløkosystem med et alt-i-et tilbud til spiludviklerne, investorerne og gaming fansene, hvilket er grunden til, at MCADE-forsalget blev udsolgt så hurtigt.

Et kig på MCADE-prisen i dag tyder på, at tokenet ikke har oplevet den forventede stigning, der følger med at gå live på det sekundære marked. Faktisk handler MCADE/USD i øjeblikket omkring -14% fra dets rekordhøje niveau på lige over $0,019, der blev nået den 14. april 2023. Det er dog også næsten 13% højere end tokenets laveste pris nogensinde på omkring $0,014, der blev nået den 16. april, 2023.

Men flere katalysatorer for MCADE-prisen kan kombineres for at se prisen presse sig opad i de kommende måneder. Disse vil omfatte den generelle tillid til projektet og et skift i markedsstemningen, hvor kryptovalutaerne forventes at træde ind i et nyt tyremarked efter turbulensen på bjørnemarkedet i 2022.

Til de nuværende priser har MCADE ikke imponeret meget efter forsalget. Prognoserne er dog, at prisen kunne overstige $0,1-mærket og endda stige til $0,5 inden udgangen af 2023. Disse udsigter gør Metacade til et godt køb til priser under $0,017 i forhold til, hvor det handles i dag, og især i betragtning af, at dets markedsværdi fortsat er på over $23,5 millioner.