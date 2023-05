XRP-prisprognose og hvad Ripple vs. SEC kunne betyde for AltSignals (ASI)

XRP handlede til omkring $0,46 i morges tirsdag den 2. maj. Selvom prisen på den sjette rangerede kryptovaluta målt efter markedsværdi var omkring 38% oppe fra år til dato, så har den kun været i grøntden seneste uge og faldet med omkring 10% i løbet af de sidste 30 dage.

Det stort set flade afkast for mønten i den syv-dages periode kommer, da Bitcoin, verdens største kryptovaluta målt efter markedsværdi, svævede tæt på $28.000. BTC-prisen var på dette afgørende niveau efter at have gentestet modstanden nær $30.000 denne weekend i kølvandet på banknyheder relateret til den problemramte First Republic Bank ( NYSE: FRC ).

Da XRP og andre af de førende altcoins leder efter et fodfæste, så fortsætter AltSignals (ASI) forsalget med at tiltrække stor investorinteresse. I denne artikel vil vi kigge på prisprognosen for XRP og ASI tokenet, idet analytikerne peger på en større mulighed for en krypto-ooverpræstation i forhold til aktierne i de kommende måneder.

XRP-prisen: SEC vs. Ripple sagen

Maj er her, og XRP-fællesskabet afventer stadig en dom i den meget omtalte retssag mellem US Securities and Exchange Commission (SEC) og Ripple, der er blockchain-virksomheden, der skabte XRP-kryptovalutaen.

Mens forventningen til en afgørelse fortsat er høj, så er den seneste spekulation, at SEC sandsynligvis har tabt retssagen og kunne være på udkig efter at indgå et forlig. Blandt de eksperter, der har kommenteret på Ripples sag, er John E. Deaton, der er en blockchain-fan og XRP-fællesskabsfortaler.

I en Twitter-tråd om det seneste rygte om SEC vs. Ripple siger advokaten, at han forventet at det er falsk. Han bemærker, at et forlig sandsynligvis vil komme i spil ” kun hvis Ripple får en stor sejr, så Gensler kunne redde ansigt og få en politisk sejr via et forlig.”

This is not how a settlement happens. First, I believe the only time a settlement occurs in this case is AFTER a ruling by Judge Torres and that happens only if Ripple gets a big victory so Gensler could save face and get a political win via settlement. Sorry not going to happen. https://t.co/k1eEIMtK8f — John E Deaton (@JohnEDeaton1) May 1, 2023

XRP-prisprognose – den store ventetid på en XRP prisstigning

XRP-prisen trådte kortvarigt ind i positivt territorium på 24-timers loggen natten mandag, men tog ikke fart selv efter rygterne. Dette skyldes sandsynligvis et sentiment tjek efter kommentarerne fra Deaton og andre, hvilket en XRP-handler bemærkede i tweetet nedenfor.

If the #Ripple and SEC rumors were actually true then #XRP would be skyrocketing — XRPcryptowolf (@XRPcryptowolf) May 1, 2023

XRP-tokenet svæver derfor i øjeblikket nær nøglestøtten under $0,47. Selv da er forventningen, at en sejr til Ripple Labs i de kommende uger kunne antænde en kæmpe eksplosion for XRP, mens en sejr for regulatoren ikke kun kan påvirke XRP, men også mange andre topmønter, der for nylig blev fremhævet som værdipapirer af tilsynsmyndigheden.

På den positive side kunne en øget efterspørgsel, der fører til et større købspres XRP midt i en positiv markedsprognose for krypto, sende XRP’s værdi til det psykologisk vigtige $1 niveau.

Derefter kunne en målretning af det højeste niveau på $3,40, der blev nået i januar 2018 give XRP-tyrene en chance for at indhente konkurrenterne efter at have haltet bagud i forhold til de andre top 10-mønter under det sidste tyremarked.

AltSignals og dens nye AI-drevne handelsplatform

Markedsobservatører fortsætter med at have optimistiske prognoser for krypto, efterhånden som det bredere marked bevæger sig mod anden halvdel af 2023. Og nu hvor maj starter, så er et af de projekter, der modtager fornyet opmærksomhed, AltSignals, der er en førende udbyder af handelssignaler, der er klar til at revolutionere handelsbranchen med en ny opgradering drevet af kunstig intelligens.

For at drive den nye ActualizeAI-platform har AltSignals-teamet lanceret ASI. Indehavere af ASI-tokenet vil være de første til at få adgang til den nye AI-algoritme. Bortset fra adgangen til AI-laget, så vil fællesskabet også kunne drage fordel af adskillige andre muligheder for at optjene belønninger med deres beholdninger, herunder i medlemsklubben og fra handelsturneringer.

I øjeblikket betjener platformen mere end 50.000 handlende, der bruger dens handelssignaler på tværs af kryptovalutaer, aktier og forex. AltSignals-teamet tager denne allerede succesfulde virksomhed et skridt i retning af at dominere sin niche ved at inkorporere AI-værktøjer, hvor den nye model også udnytter det seneste indenfor maskinlæring og naturlig sprogbehandling.

Når først ActualizeAI er lanceret, så vil nøjagtigheden af AltSignals’ handelssignaler forøges mange gange, hvilket vil give turbo på de handlendes oplevelser og tilbyde enorme fordele til medlemmerne.

AltSignals prisprognose – Er ASI en god mulighed?

ASI-forsalget er i øjeblikket i fase to, hvor 62% af de tokens, der tilbydes i denne fase af forsalget blev udsolgt på dage for at rejse over $673k. Prisen på ASI er på $0,015 på dette tidspunkt og vil være steget til $0,02274, når forsalget slutter, og altså før ActualizeAI går live.

Ifølge AltSignals køreplanen er ASI-tokenet planlagt til at blive lanceret på en række af de førende kryptovaluta-børser i andet kvartal af 2023. Den første børs, der børsnoterer tokenet, vil være Uniswap, og som det er blevet observeret med de fleste andre projekter, så vil en entré på det sekundære marked ofte være sammenfaldende med store kursgevinster.

AltSignals-teamet planlægger også at få ActualizeAI licenseret, efter at live-handlen er skudt i gang, og hvor en række vigtige partnerskaber, der involverer større institutioner og tredjeparter, er en del af køreplanen. Dette burde resultere i, at efterspørgslen på ASI stiger markant betydeligt og potentielt hjælper markedsprisen. Et andet afgørende aspekt med hensyn til projektets tokenomics, så er der det forventede træk, der vil introducere en afbrændingsplan. AltSignals hvidbogen har yderligere detaljer om tokenomics.

Hvis ASI kopierer de tendenser, der ses på tværs af markedet, så er det sandsynligt, at prisen vil målrette $0,1 i løbet af kvartalet og potentielt ramme $0,5 i 2024.

Interesseret i ASI tokenet? Få mere at vide ved at besøge deres forsalgsside her.