Li Auto-leverancer stiger, mens Xpeng og Nio-salget falder

Li Auto (NYSE: LI), det gigantiske kinesiske elektriske køretøj virksomheden, skyder på alle cylindre, selv når efterspørgslen på dets produkter stiger. Virksomheden solgte over 28.000 i maj, en stor stigning end de 25.000, som det solgte i den foregående måned. Det var også 146 % højere end, hvad virksomheden leverede i samme måned i 2022.

Dermed klarede virksomhedens økonomi sig væsentligt bedre end forventet. Dets bruttosalg steg til over 10 milliarder RMB for første gang i registret. Virksomheden øgede også antallet af detailforretninger til 314 butikker i 124 byer. CEO sagde :

“Fuldskalaopgraderingen af vores organisationsprocesser har i vid udstrækning styrket vores driftsevner og fremmet både vores driftskvalitet og effektivitet i en opadgående spiral.”

Denne stærke præstation forklarer, hvorfor Li Auto aktiekursen har afveget fra andre virksomheder. Li Auto aktiekurs er steget med mere end 131% fra det laveste niveau i 2022.

I mellemtiden sagde Nio, et af de bedst kendte kinesiske elbilfirmaer, at dets leverancer kom på 6.155 i marts. Disse leverancer var omkring 8 % under, hvad virksomheden leverede i den foregående måned. Det var omkring 12% fra, hvad det solgte i 2022, hvilket signalerer, at det ikke længere er en vækstaktie. Som jeg skrev her , er der en sandsynlighed for, at Nio-aktien kan fortsætte med at dykke.

Xpeng leverede 7.506 køretøjer i maj, en stigning på 6 % fra marts. Disse leverancer var omkring 26 % lavere end dem, det solgte i 2022. Denne langsomme vækst forklarer, hvorfor XPEV-aktiekursen er faldet med over 66 % i de seneste 12 måneder.

