Lucid rejser 3,0 milliarder dollars gennem aktieudbud

Aktierne i Lucid Group Inc (NASDAQ: LCID) faldt mere end 15% i morges, efter at elbilproducenten annoncerede planer om at rejse 3,0 milliarder dollars via et nyt aktieudbud.

PIF køber flere af Lucid-aktier

Torsdag sagde elbilfirmaet, at det vil sælge aktier for omkring 1,8 milliarder dollars til Saudi-Arabiens offentlige investeringsfond.

PIF ejer i øjeblikket lidt over 60% af det Nasdaq-noterede firma – og den finansieringsrunde, som Lucid annoncerede i dag, vil ikke øge sin ejerandel yderligere.

Nyheden kommer omkring en måned efter, at Lucid Group rapporterede et skuffende første kvartal, som Invezz rapporterede her. Ledelsen sagde også, at virksomheden vil producere over 10.000 køretøjer i år mod 10.000 til 14.000, de havde guidet til i februar.

Efter frasalget i dag er Lucid-aktierne faldet med 50 % i forhold til deres højeste år til dato.

Analytikers bud på nyhederne

De resterende 1,2 milliarder USD vil blive rejst gennem et offentligt udbud til 6,91 USD per aktie, ifølge pressemeddelelsen. Lucid Group har til hensigt at bruge de nye penge til anlægsinvesteringer og andre generelle virksomhedsformål.

Forudsat den hastighed, hvormed det brænder kontanter i øjeblikket, har EV-virksomheden nu kapital nok til at holde indtil midten af 2025. Ifølge Joel Levington fra Bloomberg Intelligence:

Tilbuddet, i det mindste midlertidigt, undergraver håbet om en fuld privatisering. Yderligere midler kan løse problemer med finansiel fleksibilitet på kort sigt. Men Lucid har muligvis brug for yderligere støtte i 2024.

Bank of American Securities fungerer som book-running manager for aktieudbuddet. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Lucid aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer