Hang Seng-indekset doji peger på mere opside, hvis det klarer denne pris

Hang Seng -indekset steg med mere end 3 %, da ejendomsaktier steg kraftigt. Indekset for blue-chip virksomheder i Hongkong og det kinesiske fastland sprang til et højdepunkt på H$18.762, højere end denne måneds laveste på $17.943. Andre asiatiske indeks som Nikkei 225, Shanghai Composite og Taiwan Weighted drev også opad.

Ejendomsaktier fører

Hang Seng-indekset steg kraftigt efter den stærke udvikling i amerikanske aktier. Nøgle amerikanske indeks som Dow Jones, Nasdaq 100 og S&P 500 steg med mere end 1 % torsdag, efter at det amerikanske Repræsentanternes Hus stemte for aftalen om gældsloft. I løbet af natten gjorde Senatet det samme, hvilket betyder, at USA ikke vil misligholde sine forpligtelser.

Et nærmere kig på de bedste Hang Seng-indeks flyttere viser, at de fleste af dem er i ejendomssektoren. Longfor Properties-aktierne steg med mere end 10% fredag, selv om ejendomssektoren i Kina fortsatte med at falde. De seneste data viser, at det seneste opsving i boligkøb er begyndt at bruse ud.

Aktiekurserne i Country Garden Services og Country Garden Holdings steg med henholdsvis 10,2 % og 6,57 %. Andre virksomheder som China Resources Mixed Lifestyle, Wharf Real Estate, Hang Lung og China Resources Land så også deres aktier hoppe med over 5%.

Hang Sengs teknologiaktier klarede sig også godt og fulgte signalet fra deres amerikanske modparter. Alibaba-aktiekursen steg med mere end 5,82%, mens Baidu, JD og Tencent sprang med over 4%.

På trods af stigningerne har Hang Seng-indekset klaret sig dårligere end sine asiatiske, europæiske og amerikanske peers i år, da bekymringerne for Kinas afmatning fortsætter. Indekset er faldet med mere end 10% i år, mens de andre globale peers er tocifrede. Denne præstation skyldes hovedsageligt det langsomme opsving i den kinesiske økonomi.

Hang Seng indeks prognose

Hang Seng-indekset har været i en bearish trend i de sidste par måneder, efter at det toppede med H$22.812 i januar i år. I alt er den faldet med over 17 % fra sit højeste punkt i år. Undervejs har indekset bevæget sig lidt under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Det forsøger også at teste det afgørende modstandspunkt på $18.883, det laveste niveau den 20. marts.

Et nærmere kig viser, at indekset har dannet et lille doji-mønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bullish tegn. Derfor vil mere opside blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over modstanden ved $18.883. Et brud under denne uges lavpunkt på $18.000 vil signalere, at bjørne har sejret.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer