Boohoo aktiekurs: aktien kan falde med ~15%, hvis dette sker

Boohoo (LON: BOO) aktiekursen sidder på et vigtigt støtteniveau, da bekymringerne for selskabet fortsætter. Aktien blev onsdag handlet til 38p, et par point over nøglestøttepunktet ved 37,35p, det laveste punkt siden 10. maj. I alt er aktien dykket med over 38 % fra sit højeste niveau i år.

Bekymringerne om Boohoo består

Boohoo og andre britiske online detailvirksomheder som Asos og The Hut Group gennemgår en stor nedtur, da efterspørgslen aftager. Som jeg skrev i denne artikel, er Asos på nippet, da aktien faldt med mere end 92 % fra det højeste niveau nogensinde. Nogle leverandører er holdt op med at sælge med virksomheden af frygt for tab.

De seneste resultater viste, at virksomhedens omsætning i de 12 måneder frem til februar var på 1,78 milliarder pund, hvilket er 11 % fra den foregående periode. Bruttofortjenesten faldt med 13 % til £895 millioner, mens årets tab steg til over £90,7 millioner,

På trods af alt dette udtrykte virksomheden optimisme over, at forretningen var i bedring. I en erklæring, der støtter dette skridt, sagde virksomhedens administrerende direktør John Lyttle:

“Vores tillid til de mellemfristede udsigter for koncernen forbliver uændrede, og efterhånden som vi udfører vores nøgleprioriteter, ser vi en klar vej til forbedret lønsomhed og tilbage til tocifret omsætningsvækst.”

Boohoo mener, at dens omsætning vil være mellem flad og et fald på 5%. Den ser også, at dens omsætning for første halvdel af dette regnskabsår vil falde med mellem 10 % og 15 %. Der er en sandsynlighed for, at virksomhedens præstation vil være under disse estimater.

For det første viser de seneste data, at feriesalget voksede på det langsomste niveau i syv måneder. Salget i Storbritannien steg med 3,9% i maj, under tremånedersgennemsnittet på 5,1%. På en positiv side for Boohoo steg antallet af besøgende på Boohoo.com-webstedet til 18,3 millioner i maj fra 17,7 millioner i den foregående måned.

Boohoo aktiekurs prognose

BOO-diagram af TradingView

BOO-aktiekursen har været i en stærk bearish trend efter at have toppet på 60,86p den 31. marts i år. De 25-perioders og 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) har dannet et bearish crossover-mønster. Det sidder nu på et nøgleunderstøttelsesniveau, hvor det ikke er lykkedes at bevæge sig under nøgleunderstøttelsen på 37.35p, hvor det ikke er lykkedes at falde under siden 10. maj.

Derfor vil et brud under dette niveau signalere, at aktien vil have et bearish breakout til den næste støtte på 32,50p, det laveste punkt i december sidste år. Denne pris er omkring 15 % under det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer