GameStop fyrer CEO Matt Furlong efter resultaterne for 1. kvartal

GameStop Corp (NYSE: GME) mistede mere end 20 % på længere timer efter dets bestyrelse fyrede CEO Matt Furlong.

GameStop udnævner Ryan Cohen til sin administrerende formand

Spillevareforhandleren valgte også Ryan Cohen som sin Executive Chairman onsdag. Han vil føre tilsyn med ledelsen og være ansvarlig for kapitalallokering ifølge pressemeddelelsen.

GameStop udnævnte også Mark H. Robinson til dens øverste administrerende direktør i dag, som vil være ansvarlig for “administrative anliggender, virksomhedsudvikling, juridiske anliggender og støtte til virksomhedens besiddelser.”

Det Texas-baserede selskab rapporterede sine økonomiske resultater for første kvartal som planlagt, men aflyste indtjeningsopkald efter den udøvende omvæltning.

På trods af frasalget efter arbejdstid er GameStop-aktierne stadig steget næsten 30 % i forhold til deres laveste år til dato i midten af marts.

GameStop Corp rapporterer om et fald på 11% i salget

I 1. kvartal indsnævrede GameStop sit tab betydeligt til 50,5 millioner dollars, hvilket svarer til 17 cent per aktie.

Dets salg faldt dog stadig med 11 % på årsbasis til 1,24 milliarder dollars, da forbrugerne fortsatte med at foretrække digitale downloads frem for spildiske. FactSet modtog ikke prognoser fra et tilstrækkeligt antal analytikere i dette kvartal til at udarbejde konsensusestimater.

Michael Pachter fra Wedbush Securities, som er blandt den håndfuld salgsside-analytikere, der stadig dækker GME, vurderer det til “underperform”. Hans kursmål på 6,50 USD tyder på yderligere 65 % nedadgående.

GameStop-aktier handler på et niveau, der ikke formår at overveje sine mange udfordringer forude.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer