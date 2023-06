ICICI aktiekurs dannede et risikabelt mønster: undgå indtil dette sker

ICICI Bank-aktiekursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage og svæver tæt på sin rekordhøje på 958 INR. Aktien handlede til 937 INR, hvilket er et par punkter under det rekordhøje niveau på 958 INR. I alt er aktien steget med 17 % i år og med ~50 % fra det laveste punkt i 2022.

RBI rentebeslutning

ICICI og andre indiske banker har gjort det godt i de sidste par måneder, hjulpet af den genopblussende økonomi. De seneste resultater viste, at virksomhedens driftsresultat steg med 36,4% i første kvartal til 13.866 mio. Dets primære driftsresultat steg med 34,7 %, mens resultatet efter skat steg med 30 %.

Virksomhedens overskud steg, hjulpet af højere indenlandske låneporteføljer og højere renter. Ligesom andre centralbanker har RBI hævet renten. Renten er sprunget fra pandemisk lavpunkt på 4,0 % til det højeste niveau på 6,50 %.

Banker har en tendens til at tjene flere penge, når renten stiger, da de normalt tilpasser deres personlige og kommercielle lån. RBI forventes at forlade renterne på torsdag i betragtning af, at inflationen er gået nedad for nylig.

ICICI og andre indiske banker klarede sig også godt, fordi de ikke var påvirket af det nyligekollaps af Credit Suisse og Silicon Valley Bank (SVB). For det første har de højere kapitalkrav, hvor ICICI har en Tier-1-kapitalprocent på 17,60 %. De fleste store banker i den vestlige verden har en andel på mindre end 14%.

Analytikere er også optimistiske med hensyn til ICICI-aktiekursen. I en erklæring tirsdag sagde analytikere hos Jefferies, at de var optimistiske med hensyn til virksomheden. Det nævnte sin evne til at øge sin indtjening, forbedrede aktivkvalitet og evnen til at levere et højere afkast på egenkapitalen.

ICICI aktiekursprognose

ICICI-diagram af TradingView

ICICI aktiekursen har været i en bullish trend i de seneste par uger. Senest har aktierne bevæget sig sidelæns, da de ligger under nøglemodstandspunktet på 958,05 INR, det højeste niveau nogensinde. Aktien har bevæget sig over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Den har dannet et dobbelt-top-mønster, hvis halsudskæring er på 797 INR. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bearish tegn. Derfor er tyre nødt til at bevæge sig over denne modstand ved ₹958 for at den opadgående tendens kan fortsætte. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 1.000 INR. Inden da er der tegn på, at aktierne kan falde i løbet af de næste par måneder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer