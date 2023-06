Køb ikke Cathie Woods ARKK-aktie: Køb denne ETF i stedet for

Ark Innovation Fund (ARKK) ETF er vendt tilbage i år, hjulpet af den fortsatte genopretning af aktiemarkedet og teknologivirksomheder. Cathie Woods flagskibsfond steg til et højdepunkt på $43,51 i denne måned, det højeste punkt siden februar. Den er steget med over 44% fra det laveste niveau i 2022. På trods af dette er der et par grunde til, at jeg mener, at Invesco QQQ er en meget bedre ETF at købe end ARKK.

ARKK er dyrt end QQQ

ETF’er tjener penge ved at opkræve et lille gebyr, der typisk er kendt som et udgiftsforhold. Dette er et mindre gebyr, som fondens sponsor betaler i en bestemt periode. I de fleste tilfælde har passive ETF’er som QQQ en tendens til at være billigere end aktivt forvaltede fonde som ARKK.

I dette tilfælde har QQQ et udgiftsforhold på 0,20%, mens ARKK har et forhold på 0,75%. Som sådan, hvis du investerer $100.000 i QQQ, og det forbliver uændret om et år, betaler du et gebyr på $200. På den anden side vil det koste dig $750 at investere det samme beløb i ARKK.

I nogle tilfælde giver det mening at investere i en aktivt forvaltet fond, hvis den har en overlegen performance, men ARKK har slet ikke klaret sig bedre end QQQ. I de seneste fem år er QQQ vokset med 100%, mens ARKK har tabt 7%.

QQQ udbetaler udbytte, og det gør ARKK ikke

Ud over aktiekursafkastet er det altid vigtigt at overveje det udbytte, som en fond betaler. Det er bedre at investere i en fond, der udbetaler udbytte end en, der ikke gør. Invesco QQQ er kendt for at betale kvartalsvis udbytte. Ifølge SeekingAlpha har den et udbytte på 0,68% og et fireårigt gennemsnit på 0,63%. Dets udbyttevækst i de seneste fem år var 10,78 %.

AKK investerer derimod i virksomheder, der for det meste ikke udbetaler udbytte. Og der er en sandsynlighed for, at det ikke vil betale et udbytte i den nærmeste fremtid. Derfor tror jeg i dette tilfælde, at QQQ er en bedre fond at investere i.

QQQ er mere diversificeret

Diversificering er en vigtig ting, når du investerer. QQQ har 100 virksomheder, mens ARKK har 31. De ti bedste virksomheder i QQQ repræsenterer omkring 58% af hele fonden, mens de ti bedste i ARKK står for 62%. For din langsigtede portefølje anbefales det derfor altid, at du investerer i en ETF med en bredere pulje af kapital.

Der er andre grunde til, at du bør overveje at investere i QQQ. For eksempel har den en længere track record af præstationer, den har ikke en “superstjerne”-manager, der kalder skud, og den laver ikke spekulative væddemål

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer