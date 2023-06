Stigende AI-efterspørgsel ansporer AI-baseret kryptovækst midt i det nuværende US SEC-angreb

Den stigende efterspørgsel på kunstig intelligens (AI)-chips, der blev rapporteret i Nvidias rapport mod slutningen af maj, har ansporet væksten af AI-baserede kryptovalutaer. Det overordnede opsving i S&P 500 og Nasdaq Composite drevet af Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) i løbet af de seneste to uger har givet et stemningsløft til AI og big data-kryptovalutaerne.

Mens de ældre projekter som SingularityNET (AGIX), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), Injective (INJ) og Artificial Liquid Intelligence (ALI) har lidt under det igangværende US SEC-angreb på kryptovalutaerne, så er nye AI-baserede kryptoprojekter er stort set forblevet uændrede. Hele kryptomarkedet er i øjeblikket påvirket af effekterne af SEC’s retssager mod Binance og Coinbase.

Korrelationen mellem AI kryptoboomet og chip-efterspørgslen

De tilhørende tokens til blockchain-baserede AI-projekter omtales som AI-kryptovalutaer. For eksempel er Fetch.ai forpligtet til at udvikle rammerne for “smarte, autonome tjenester ” indenfor transport, finans og andre områder. Den “første decentraliserede verdenscomputer, der er i stand til at køre AI og AI-drevne dApps på blockchainen ” er, hvad Cortex stræber efter at være.

Stigningen hos S&P 500 og Nasdaq Composite med Nvidia i spidsen, som udgav forbløffende salgsprognose sent den 24. maj og citerede efterspørgslen på AI-egenskaber, gav kryptohandlerne mere tillid. Analytikernes forventninger til dets forventede salg for andet kvartal af finansåret 2024 blev overgået med mere end 50%.

Nogle markedsdeltagere indenfor en bestemt sektor af teknologi sektoren har længe ment, at blockchain-teknologien kan hjælpe det vilde vesten af kunstig intelligens og muligvis fungere som en positiv katalysator for kryptovaluta markedet som helhed. Især ved at bruge sin kapacitet til at skalere udbredelsen af digitale identitetsløsninger kan blockchain-teknologi muligvis hjælpe, da kunstig intelligens bliver mere intelligent og bedre til at manipulere folks identiteter på internettet.

Og selvom mange mener, at begge teknologier stadig træder deres barnesko, så har de sidste par måneder set en stigning i antallet af AI-baserede kryptovaluta-projekter, hvor det seneste er AltSignals.io, hvis originale token ASI i øjeblikket er i forsalgsfasen.

Hvad er AltSignals.io?

Siden 2017 har AltSignals hjulpet de handlende på de finansielle markeder med at tjene penge på prisændringer ved at udvikle algoritmebaserede tekniske indikatorer og tilbyde handelssignaler. Inden der blev tilføjet handelssignaler til CFD’er, aktier og forex, startede det med at sende signaler til handel med kryptovaluta.

AltSignals tilbyder i øjeblikket fundamental og teknisk analyse, coaching og assistance til kunder i forbindelse med at placere handler og tjene penge på dem. For at producere handelssignaler gør den brug af en teknisk indikator kaldet AltAlgo Indicator.

AltAlgo-indikatoren identificerer i øjeblikket handelsmuligheder ved hjælp af en række handelsstrategier og tekniske indikatorer og giver AltSignals-brugere besked, når en lovende handelsmulighed dukker op.

AltSignals er i øjeblikket ved at udvikle en kunstig intelligens-baseret algoritme som en del af sin indsats for at bruge kunstig intelligens-teknologi til at øge effektiviteten af sine tjenester. AI-algoritmen vil bruge AltAlgo-indikatoren, der er den bedst ydende algoritme, til at bygge en pakke af AI-produkter, hvoraf den ene er ActualizeAI, der er drevet af ASI-kryptovalutaen.

Hovedformålet med ASI kryptovalutaen er at fungere som en medlemsnøgle for AltSignals AI økosystemet. ASI-indehaverne vil have adgang til økosystemet og opleve den nye AI-algoritme, “ActualizeAI”, som udvikles internt af AltSignals-teamet.

Prisen på ASI-tokenet forventes at stige til $0,02274, når forsalget slutter fra den nuværende pris på $0,01200, hvilket er et godt findgangspunkt for de tidlige investorer.