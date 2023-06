Salget af Xpeng G6, en Tesla Model Y-konkurrent, er skyhøje

Xpeng, det velkendte kinesiske elektriske køretøj selskab, annoncerede stor efterspørgsel efter sin kommende G6-model. Som et resultat steg Xpeng aktiekursen med mere end 10% i førmarkedssessionen, da tallene var med til at opveje de seneste nyheder.

I et tweet sagde Xpeng, at virksomhedens nye G6-bil havde opnået over 25.000 reservationer på omkring tre dage. Køretøjet starter ved 263.900 RMB for den billigste variant og 363.900 RMB for den dyreste variant.

#XPENGG6* has captivated crowds upon its debut at our stores, with over 25,000 pre-sale orders in China within a mere 72 hours!



Join us at the Greater Bay Area Int'l Auto Show in Shenzhen on June 16, 2023, to immerse yourself in the future of mobility.#FutureMobility pic.twitter.com/qWBMMefxMp — XPENG (@XPengMotors) June 12, 2023

Den nye gode nyhed kommer få dage efter, at Xpeng annoncerede sine maj-leverancer. Som jeg skrev her, leverede virksomheden 18.230 køretøjer i første kvartal, ned fra 34.561 i samme kvartal i 2022. Det var også lavere end de 22.204, som det solgte i 4. kvartal.

Der er tegn på, at det kinesiske el-marked er ved at bremse. I fredags skrev vi, at Nios forretning havde det svært, efter at selskabet offentliggjorde svage resultater. Som et resultat blev virksomheden den første bilproducent til at sænke priserne på alle sine køretøjer med $4.200. Virksomheder sænker aldrig priserne, når der er stor efterspørgsel efter deres produkter.

En anden udfordring er, at el-sektoren er ved at blive mættet. Der er nu næsten 100 EV-virksomheder i landet. I modsætning til firmaer som Tesla, er de fleste af dem rettet mod kinesiske kunder. Som sådan vil den stigende konkurrence gøre det svært for dem at konkurrere. Xpengs G6 er en SUV inspireret af vandets form og vil konkurrere med Tesla Model X og Hyundais IONIC. Dens vigtigste fordel er, at den kan køre 300 km på en opladning på 10 minutter