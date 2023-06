Majsprisanalyse efterhånden som produktionen i Argentina trækker sig tilbage

Majsprisen er steget i de seneste par dage, da investorerne reagerede på den seneste WASDE-rapport og det nylige dæmningskollaps i Ukraine. Prisen handlede til $6,20, et par point over det laveste niveau for år til dato på $5,62.

WASDE rapport

Majs og andre landbrugsvarer drev opad i denne måned, efter at et større dæmningskollaps skete i Ukraine, en af de førende producenter i verden. Dette sammenbrud havde to hovedimplikationer. For det første betyder kollapset, at krigen i Ukraine kan fortsætte i en længere periode.

For det andet betyder det også, at de to sider kan annullere den nyligt underskrevne kornaftale. Aftalen giver Ukraine mulighed for at eksportere korn over Sortehavet. Dette er vigtigt, fordi Ukraine er den tredjestørste eksportør i verden efter USA og Argentina.

Majsprisen er også drevet opad, da Argentinas økonomi kollapsede. Som jeg skrev i denne artikel , er den argentinske peso blevet værdiløs, da inflationen er steget. For at sænke den nuværende inflation har regeringen endda lavet planer om at importere korn fra lande som Brasilien.

De andre vigtige majs nyheder udkom i sidste uge, da det amerikanske landbrugsministerium (USDA) offentliggjorde WASDE- rapporten. Dette er en vigtig rapport, der undersøger udbuds- og efterspørgselsdynamikken for nøgleråvarer.

WASDE-rapporten viste, at majsproduktionen forventes at være omkring 3,8 millioner tons højere i år. I alt vil verden producere over 1,5 milliarder tons majs i år, hvor størstedelen af denne stigning kommer fra Ukraine og Brasilien. Som nævnt forventes Argentinas produktion at falde i år.

https://www.youtube.com/watch?v=Tq_j-0vdJtk

Flere lande forventes også at have højere majsproduktion i år. For eksempel viste en rapport offentliggjort i marts, at Kenya vil producere omkring 3,2 millioner tons majs i år, op fra sidste års 2,9 millioner.

Majs pris prognose

Majsdiagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at majspriserne har været i en bullish tendens i de seneste par dage. Den har bevæget sig over det vigtige modstandspunkt på $5,8258, det laveste punkt den 22. juli. Prisen har bevæget sig over det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det har også bevæget sig over nøglemodstandspunktet på $6,085, det laveste punkt den 10. marts.

Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over neutralpunktet på 50. Derfor er der en sandsynlighed for, at majsprisen vil genoptage den bearish trend, da sælgerne målretter det næste støtteniveau til $5,8258. Et træk over modstandspunktet ved $6,75 (18. april 2023) vil ugyldiggøre det bearish-syn.