USD/CNY: Renminbi vakler forud for vigtige Kina og amerikanske nyheder

Renminbi-krakket fortsatte i denne uge forud for vigtige økonomiske begivenheder i USA og Kina. USD/CNY steg til et højdepunkt på 7,15 tirsdag, det højeste niveau siden november sidste år. Dets nært beslægtede USD/CNH-par sprang til 7,1698. I alt er den kinesiske yuan faldet med næsten 4 % i år.

Inflation i USA, Fed-beslutning, Kina-data

Renminbien har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste par måneder, da håbet om Kinas hurtige genopretning svinder. De seneste data viste, at de vigtigste dele af økonomien, såsom fast ejendom og fremstilling, kæmper. I denne artikel bemærkede jeg , at Kinas eksport og import er trukket tilbage.

Derfor vil handlende fokusere på de kommende økonomiske data fra Kina. Torsdag offentliggør statistikstyrelsen den seneste industriproduktion, anlægsinvesteringer og detailsalgstal. Økonomer mener, at disse tal vil vise, at landets vækst forværredes i maj.

En svag kinesisk yuan er ikke helt dårligt for landets økonomi. Som den største eksportør i verden gør en svagere renminbi det lettere for sine virksomheder at drive forretning. Tidligere blev Kina beskyldt for bevidst at devaluere sin valuta.

De største forex nyheder på tirsdag vil de kommende amerikanske forbrugerinflationsdata være. Økonomer adspurgt af Reuters forudsiger, at landets inflation faldt en smule i maj, hjulpet af den stærke dollar og faldende oliepriser.

Disse tal er bemærkelsesværdige, fordi de vil komme et par timer før Federal Reserve starter sit to-dages pengepolitiske møde. På det møde mener analytikere, at udvalget vil beslutte at lade renter og politikker for kvantitative stramninger (QT) være uændrede.

En høgeagtig Fed vil sandsynligvis presse USD til CNY- parret højere. På den anden side, hvis Fed leverer en relativt lav rente, vil det presse parret meget lavere.

USD/CNY teknisk analyse

USD/CNY-diagram af TradingView

Renminbien har været i en nedadgående tendens i de sidste par måneder. I diagrammet ovenfor ser vi, at USD/CNY-parret formåede at vende nøglemodstanden på 7,0239 til et støtteniveau i maj 2022. Parrets opadgående tendens understøttes af det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens det nærmer sig retracement-niveauet på 78,6 %.

Derfor er vejen for den mindste modstand for den kinesiske yuan lavere, og det næste niveau at se er på 7,20, 78,2% retracement-niveau. Den oprindelige støtte for parret er på 7.1.