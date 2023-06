Micron kan snart annoncere en milliardinvestering i Indien

Micron Technology Inc (NASDAQ: MU) er i fokus her til morgen, efter en rapport sagde, at det var tæt på at foretage en milliardinvestering i Indien.

Her er hvad vi ved indtil videre

Anonyme kilder fortalte Bloomberg i dag, at Boise-hovedkvarteret snart kunne annoncere planer om at bruge mindst 1,0 milliarder dollars på at etablere en chippakningsfacilitet i Indien.

Narendra Modi – Indiens premierminister er planlagt til et besøg i USA i næste uge. Det er her, den officielle meddelelse kan komme.

Ikke desto mindre er forhandlingerne i gang, og der er udsigt til, at en sådan aftale ikke er på bordet, bekræftede kilden. Aktiemarkedsnyhederne kommer måneder efter, at Micron Technology Inc rapporterede sit største kvartalsvise tab nogensinde.

I skrivende stund er “MU” stadig steget med 30 % for året.

Kina forbød Micron-chips i sidste måned

Interessant nok kan det Nasdaq-noterede firma endda beslutte sig for at bruge så meget som 2,0 milliarder dollars i Indien, ifølge folk, der er bekendt med sagen.

Investering i den tredjestørste økonomi i Asien giver Micron Technology Inc. mulighed for at diversificere ud af Kina og undgå at blive fanget i trådkorset af spændinger, som det har i gang med USA

I maj forbød Cyberspace Administration of China visse virksomheder at bruge Micron-chips, med henvisning til en betydelig sikkerhedstrussel, som Invezz rapporterede her.

Alligevel lovede den amerikanske chipproducent yderligere $600 millioner til sin kinesiske fabrik fredag. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på halvlederaktien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer