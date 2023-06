Warren Buffett fordobler sine investeringer i Japan

Warren Buffett ser fortsat langsigtede muligheder i Japan. Mandag øgede den legendariske investor sin ejerandel i fem af landets handelsvirksomheder.

Her er de fem Buffett-støttede japanske firmaer

National Indemnity Company – et helejet datterselskab af Berkshire Hathaway ejer nu over 8,5 % i gennemsnit af Mitsui & Co Ltd (TYO: 8031), Marubeni, Sumitomo, Itochu og Mitsubishi Corp (TYO: 8058).

Den samlede værdi af de fem investeringer slår nu enhver anden Berkshire-ejet aktie uden for USA På CNBC’s ” Street Signs Asia ” bemærkede Hugh Shelby-Smith fra Talaria Asset Management:

Japan har en af de bedste makroøkonomiske historier, der findes. Det er ikke derfor, vi investerer, men klart, vi ser midler strømme ind i Japan med en hastighed, som vi ikke har set i de sidste femten år.

Alligevel handler Nikkei 225 en smule ned på mandag.

Warren Buffetts planer for hans japanske investeringer

Oracle of Omaha planlægger at beholde sin eksponering mod Japan på lang sigt, men har allerede lovet ikke at skubbe sin andel i nogen af disse virksomheder til over 9,9 %.

Hans multinationale konglomeratholdingselskab har ikke investeringer ud over de nævnte fem i Japan. Talarias Shelby-Smith sagde også i dag:

Vi ser en positiv vækstdynamik fra år til år [i Japan]. Du har et godt sted med hensyn til inflation. Og der er en masse aktiver [i Japan], der er prissat, som om deflation vil eksistere i evighed.

De fem virksomheder, som Warren Buffett sagde i april, at han vil tilføje, som Invezz rapporterede her, har en diversificeret portefølje med værdi og pengestrøm som en prioritet.