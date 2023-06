EUR/GBP-prognose, efterhånden som den britiske kerneinflation og den offentlige gæld stiger

EUR/GBP- kursen fortsatte med at falde onsdag efter de stærke britiske inflationstal. Parret faldt til et lavpunkt på 0,8535, det laveste niveau siden august 2022. Det er styrtet med mere end 4,92% fra det højeste punkt i år.

britiske forbrugerinflationsdata

Den største GBP-nyhed onsdag var de seneste britiske forbrugerinflationsdata. Ifølge Office of National Statistics (ONS) steg den samlede forbrugerinflation med 0,7 % i maj, hvilket er højere end medianestimatet på 0,5 %.

Landets inflation steg med 8,7 % i maj på årsbasis. Økonomer forventede, at inflationen ville stige med 8,4 pct. Disse tal betyder, at landets leveomkostningskrise fortsætter, da inflationen er højere end Bank of Englands (BoE) mål på 2,0 %.

Kerne-CPI, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, steg fra 6,8 % i april til 7,1 %. Det steg med 0,8% på måned-til-måned basis.

De britiske inflationsdata kom samme dag, som BoE startede sit to-dages pengepolitiske møde. Det træffer så sin rentebeslutning torsdag. Økonomer adspurgt af Reuters mener, at BoE vil hæve renten med 0,25 % til 4,75 %, det højeste niveau i mere end et årti.

BoE er i en fix i betragtning af, at økonomien gennemgår stagflation, som er karakteriseret ved høj inflation og langsom økonomisk vækst. Data offentliggjort i sidste uge viste, at økonomien voksede med kun 0,2 % i april og med 0,1 % på tre måneder frem til april.

Den anden vigtige EUR/GBP-nyhed var de seneste britiske gældsdata. Ifølge ONS steg landets nettogæld til 2,6 billioner pund i maj, 100,1 % af det samlede BNP. Dette var første gang, gælden steg over 100 % siden 1961.

EUR/GBP teknisk analyse

EURGBP-diagram af TradingView

EUR til GBP-kursen fortsatte med at falde i denne uge. Det bevægede sig under det vigtige støtteniveau på 0,8726, det laveste point den 20. januar og 17. marts. Senest vendte parret støtten til 0,8550 (laveste 1. december).

EUR/GBP-parret bevægede sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit og 61,8% Fibonacci Retracement-niveauet. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til 0,8500. Et træk under det niveau vil åbne muligheden for, at det falder til 0,8342 (2. august 2022).

