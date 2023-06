Luckin Coffee aktiekurs: risiko-belønning gunstig som kileformer

Aktiekursen på Luckin Coffee har været en stærk underperformance i år, selvom virksomheden implementerer sin turnaround. Det er faldet med mere end 33% fra sit højeste niveau i år, hvilket betyder, at det er på et bjørnemarked. I alt har aktien mistet ~15% af sin værdi i år, mens Starbucks har tabt mindre end 1%.

Er dette en god vendingsaktie?

Luckin Coffee er et hurtigt voksende kinesisk firma, der søger at blive en stor konkurrent til Starbucks. Det har over 9.351 butikker i Kina, mens Starbucks har mere end 6.000 butikker i landet. De fleste af disse butikker er selvdrevne, mens 3.041 er i partnerskaber.

De seneste resultater viste, at Luckin Coffee tjente over 29,5 millioner kunder i 1. kvartal, en stigning på 84 % fra år til år. Denne vækst var forventet, da det meste af Kina var i en lockdown i samme periode i 2022. Dens omsætning steg med 84 % til over 4,4 milliarder RMB.

Luckin Coffee-aktien fortsætter med at underperforme på grund af dens regnskabsskandale, der tvang den til at betale 180 millioner dollars til SEC. Virksomheden blev anklaget for at have fejlagtigt angivet sine indtægter og overskud i et forsøg på at øge aktiekursen. Det gjorde det ved at bruge nærtstående parter til at skabe falske transaktioner, som det registrerede i sine bøger. Som følge heraf har mange store investorer besluttet at undgå virksomheden.

Samtidig er der bekymring for spændingerne mellem Kina og USA. Selvom disse spændinger er aftaget for nylig, har mange institutionelle investorer holdt sig væk fra kinesiske virksomheder i de seneste måneder.

Alligevel tror jeg, at Luckin Coffee har gode risiko-belønningsmålinger, hjulpet af dens stærke vækst. Det kan vokse til at udfordre Starbucks både lokalt og internationalt. Samtidig kunne virksomheden drage fordel af de faldende kaffepriser for at øge sine marginer. Kaffepriserne er faldet med mere end 17 % fra deres højeste niveau i år.

Udsigt over aktiekursen i Luckin Coffee

Luckin-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Luckin Coffee-aktien har været i en bearish trend efter at have toppet på $32,28 tidligere i år. Det er endda ved at danne et dødskors, hvilket sker, når 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit foretager en crossover.

På en positiv side har aktien fundet en støtte på 50% Fibonacci Retracement niveau. Det har også dannet et faldende kilemønster, som normalt er et bullish tegn. Derfor mener jeg, at risiko-belønningsmålingerne er gunstige på dette stadium. Desuden har aktien endda dannet et brud- og gentestmønster.