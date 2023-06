Chancer token prognose midt i blockchain og P2P betting dillen

Betting er nået langt, og er vokset med teknologien og giver brugerne bedre og nye måder til at deltage i deres yndlingsspil og tjene. Men midt i disse ændringer er investorernes position ikke blevet stærkt understreget, da de skal spille efter bookmakerens regler og odds. Chancer udfylder dette hul ved at gøre det muligt for investorerne at opbygge P2P-markeder og placere deres væddemålsregler og odds. Tokenet, der i øjeblikket er i forsalgsfasen, har været vidne til en stor efterspørgsel og har rejst over $254K inden for en uge.

Væksten af blockchain kasinoer

Forudsigende markeder er blandt de hurtigst voksende. Selv med de økonomiske afmatninger forårsaget af COVID-19 og den økonomiske stramning, hældte investorerne milliarder ind i betting. Grand View Research forventer, at det globale sportsbetting marked, et af de mest populære markeder, vil nå op på mere end $182,12 milliarder i omsætning i 2030. Markedet blev vurderet til $83,65 milliarder i 2022.

På trods af det robuste og voksende marked har betting stået overfor sine egne udfordringer. Spillerne har klaget over enorme transaktionsgebyrer, kontobegrænsninger og mangel på fleksibilitet. For at løse disse udfordringer kommer nybegyndere med en blockchain-tilgang og genererer hurtigt entusiasme. Men spillere, der overvejer betting som en investering, er bedre tjent på P2P-platforme som Chancer. Dette forklarer det robuste forsalg, da platformen vælger at slutte sig til væddemålsverdenen og revolutionere investorernes indtjening.

Hvordan fungerer Chancer?

Hvis du nogensinde har hørt om peer-to-peer-markeder, så opererer Chancer ifølge en lignende model. Dette betyder, at du kan spille med eller mod dine medspillere og tjene på det.

Som et øjebliksbillede er Chancer en blockchain-baseret platform for forudsigelige markeder, der lancerede sit forsalg den 13. juni 2023. Chancer lader privatpersoner skabe deres egne væddemålsmarkeder gennem en sikker decentral platform. Spillerne kan skabe et P2P-marked på hvad som helst. Derefter kan spillerne invitere deres venner, familier og mennesker over hele verden til at deltage i deres P2P-marked. Brugerne kan også deltage i P2P-markeder skabt af andre.

I hvert eneste P2P-marked spiller spillerne efter deres egne regler, inklusive odds og hvordan man gør krav på gevinsterne. Dette gør Chancer til en unikt udformet platform for spillerne, der ønsker fleksibilitet, mens de nyder fordelene ved hurtig udførelse og lave gebyrer gennem blockchain-baserede applikationer. Derfor vil Chancer køre på BSC-blockchainen for at give investorer blockchain-prægede af P2P-væddemål.

Investering i CHANCER for et 10x afkast og passiv indkomst

Chancer er ikke kun en betting platform. Det er en investeringsmulighed, der omfatter adskillige måder at tjene på. Den første er $CHANCER-tokenet, som er valutaen til at lette transaktionerne og motivere brugerne på Chancer-platformen. Med stigende token-abonnementer under forsalger kunne dette være en 10x investering, da efterspørgslen efter P2P-betting stiger. Afkastet kunne nemt blive ramt i 2024, da mainnettet lanceres i første kvartal.

Brugen af $CHANCER-tokenet giver også indehaverne mulighed for at bidrage til platformen og optjene belønninger. Brugerne optjener markedsskabende belønninger for at skabe Chancer-markederne og for at placere succesfulde væddemålsresultater. Andre måder at tjene på inkluderer at stake $CHANCER og dele platformen. For at gøre platformen mere lukrativ er der nedsatte gebyrer for at oprette og deltage i Chancer-markeder.

Bør du købe $CHANCER under forsalget?

Et forsalg kunne være det perfekte tidspunkt at investere i nyligt lancerede tokens, da priserne stadig er meget lave. Dette giver investorerne mulighed for at drage fordel af en tidlig prisstigning og få et maksimalt afkast. Derfor præsenterer $CHANCER en tidlig mulighed, når prisen er så lav som 0,01 BUSD. En investering i forsalget betyder også tidlig adgang til platformen og dens belønninger. Man vil således have udviklet tilstrækkelig med viden til at deltage og tjene, når hovedplatformen lanceres.