Tesla producerede flere biler, end de leverede i 2. kvartal

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) er steget 6,0 % i førmarkedshandel efter at have rapporteret leverancer og antallet af køretøjer, det producerede i andet kvartal.

Tesla slår estimaterne for Q2-leverancer

Leverancerne steg 83% år-til-år til 466.140

Producerede 479.700 køretøjer mod 258.580 for et år siden

Begge metrics kom forud for Street-forventningerne såvel som de foregående kvartalstal. I 1. kvartal havde Tesla leveret 422.875 køretøjer og produceret 440.808 i alt.

Omtrent 96 % af de køretøjer, som det Nasdaq-noterede firma leverede i 2. kvartal, var dens Model 3 sedan og Model Y crossover, ifølge pressemeddelelsen – begge er nu berettiget til fuld skattefradrag i USA i henhold til Inflation Reduction Act.

I skrivende stund er aktierne i firmaet med hovedsæde i Austin steget mere end 150 % for året.

Citi ser ulemper i Tesla-aktien til $215

Den multinationale bilproducent, der er planlagt til at rapportere sit andet kvartals økonomiske resultater den 19. juli, afslører ikke tal for specifikke modeller eller regioner. I sidste måned bekræftede Tesla et partnerskab med jævnaldrende Rivian Automotive, som Invezz rapporterede her.

Det er femte kvartal i træk, at Musk & Co har rapporteret om et højere antal producerede køretøjer sammenlignet med leverede køretøjer. Ifølge Citi-analytiker Itay Michaeli:

Voksende spredning mellem produktion og leverancer vil sandsynligvis fastholde fokus på potentialet for yderligere prispres i 3. kvartal. Gennemstrømningen vil sandsynligvis afhænge af 2. kvartals marginresultat.

Hans prismål på 215 USD på Tesla-aktien antyder en kæmpe nedside på 23 % herfra. Analytikere havde forudsagt, at EV-giganten ville levere 445.924 køretøjer i sit andet finansielle kvartal.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.