Ankomstaktiekursanalyse: plottet bliver tykkere, efterhånden som Kensington-aftalen slutter

Elbil- aktier (EV) havde en fantastisk dag i mandags, efter at Tesla annoncerede robuste kvartalsleverancer. Virksomheder som Tesla, Rivian og Lucid Motors så deres aktier springe kraftigt i mandags. Ikke alle elbilfirmaer har deltaget i dette stævne. Ankomst (NASDAQ: ARVL) aktiekursen er faldet med mere end 70% i de seneste 12 måneder og svæver stadig tæt på sit rekordlave niveau.

Tesla vs Arrival lager

Der er fortsat risiko for konkurs

Arrival er en lille produktionsvirksomhed, der håber at blive en førende spiller inden for leveringsområdet. Det britiske selskab er stadig i sin tidlige fase med at bygge køretøjerne, hvilket betyder, at det endnu ikke er begyndt at generere indtægter. I stedet har virksomheden annonceret enorme indkøbsordrer fra kendte virksomheder.

Den største udfordring for Arrival-aktien er, at dens likviditetsforbrænding forbliver høj på trods af virksomhedens foranstaltninger til at reducere omkostningerne. For aktionærerne er der betydelige udvandings- og endda konkursrisici i virksomheden.

Arrival har foretaget flere handlinger for at øge sin likviditet. I marts annoncerede virksomheden en 300 millioner dollars egenkapitalfinansiering fra Westwood Capital. Det endte første kvartal med $130 millioner i kontanter på hånden, hvor nogle kom fra Antara.

Alligevel er virksomheden nu et vanskeligt sted. I mandags meddelte Arrival, at det ville opsige sin kombinationsaftale med Kensington Acquisition Corp. I sit sidste indtjeningsopkald sagde selskabet, at opkøbet ville give op til $283 millioner. Det har nu hyret Teneo og TD Securities til at finde alternativer.

Er det sikkert at købe Arrival-aktier?

Derfor er der en sandsynlighed for, at virksomhedens økonomi- og fremstillingsproces vil være under pres. Overvej den administrerende direktørs erklæring i det sidste indtjeningsopkald (min fremhævelse):

“Kombinationen validerer Arrivals strategi om at bringe et specialbygget klasse 4 lastmile-leveringskøretøj til det amerikanske marked og skulle give en meningsfuld mængde kapital til XL-programmet. Vi ser frem til at samarbejde med Kensington for at nå vores produktionsmål.”

Jeg tror, at Arrival-aktiekursen har flere nedadrettede fremadrettet. Det har afsluttet en vigtig partnerskabsaftale, brænder mange penge og står over for betydelig konkurrence,

Virksomheden har brug for flere penge til at bygge sin forretning op. I sin seneste going concern-erklæring sagde selskabet, at det ville begynde at lave XL varevognen næste år, når det rejser sin dedikerede kapital. Det betyder, at den stadig skal rejse yderligere kapital.

Jeg tror, at udsigterne til Arrivals’ konkurs er reelle, hvilket gør aktien meget spekulativ. Som sådan anbefaler jeg, at investorer bør undgå selskabet, da aktien kan trække sig tilbage til det laveste år til dato på $1,69.

