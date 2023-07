Haleon overvejer at aflaste sit nikotintyggegummimærke

Haleon plc (LON: HLN) er i fokus i dag efter en rapport om, at de ønsker at afhænde sit mærke af nikotintyggegummi, plastre og sugetabletter.

Haleon ønsker at strømline sin forretning

Anonyme kilder fortalte Bloomberg i morges, at det multinationale allerede har valgt en rådgiver til at hjælpe med at aflaste sit Nicotinell-mærke.

I februar blev Haleon også rapporteret, at han overvejede et salg af sit Chapstick-mærke for omkring $600 millioner. Sådanne frasalg, forventer det, vil tjene til at strømline virksomhedens forretning og genskabe fokus på dets kerneprodukter.

Det London-noterede firma forventer en organisk vækst på mellem 4,0% og 6,0% i sin omsætning i år efter at have rapporteret en stigning på 9,9% i 1. kvartal.

I skrivende stund handles den britiske aktie til nogenlunde samme pris, som de startede i 2023.

Haleon er endnu ikke færdig med sin beslutning om salget

Dets mærke af nikotintyggegummi kan værdiansættes til op til 800 millioner dollars ved et salg. Forretningen tiltrækker interesse ikke kun fra forbrugerselskaber, men også investeringsselskaber, ifølge folk, der er bekendt med sagen.

Ikke desto mindre har Haleon endnu ikke truffet en endelig beslutning om frasalget. Dets repræsentant nægtede at kommentere Bloomberg-rapporten i dag.

Bemærkelsesværdige mærker, som Weybridge-hovedkvarteret ejer, omfatter Advil, Tums og Centrum. Nyheden kommer kort efter, at GSK har reduceret sin andel i Haleon plc for at rejse omkring 1,0 milliarder dollars.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på aktier i verdens største selvstændige forbrugersundhedsvirksomhed.