iShares Taiwan ETF har et udbytte på 16 %: Er EWT et sikkert køb?

Taiwan går i modvind i 2023 som bekymringer om geopolitik og efterspørgsel efter halvledere. Dets økonomi faldt med 3,02 % år/år i første kvartal efter et fald på 0,4 % i 4. kvartal sidste år. Ved at trække sig sammen i to kvartaler i træk betyder det, at Taiwan er gået ind i en recession. På trods af dette er iShares Taiwan ETF (EWT) steget med ~18% i år.

Investering i Taiwan-aktier

Taiwans økonomi er i stor modvind, efterhånden som spændingerne mellem USA og Kina fortsatte. Som følge heraf investerer mange lande massivt for at ændre deres forsyningskæder. For eksempel vedtog USA CHIPs Act, der har til formål at bringe halvlederinvesteringer i landet.

Europa investerer også milliarder af dollars i halvlederindustrien. Målet er at sikre, at forsyningskæderne i disse lande er stærke nok til at modstå globale chok. Det største chok er en potentiel invasion af Taiwan af Kina.

Alligevel vil Taiwan fastholde et forspring i halvlederindustrien på grund af dets fremskredne fase af sine fabrikker. Det er også værd at bemærke, at mange taiwanske virksomheder investerer i vestlige lande. For eksempel investerer Taiwan Semiconductor 40 milliarder dollars i en fabrik i Arizona.

Derfor undgår mange investorer iShares Taiwan ETF på grund af de geopolitiske risici og frygten for, at landet vil miste sit forspring i semiindustrien. Selvom en invasion er sandsynlig, vil Taiwan sandsynligvis fortsætte med at vokse i de kommende år.

EWT ETF er også en kunstig intelligens spille, da de største bestanddele er i tech-industrien. Teknologiaktier udgør omkring 60% af fonden. De omfatter virksomheder som Taiwan Semi, Foxconn, MediaTek og United Microelectronics.

Er iShares Taiwan ETF et godt køb?

Derfor mener jeg, at iShares Taiwan ETF er en god investering af tre grunde. For det første har geopolitisk frygt skabt rabatter i fonden. Jeg tror på, at virksomheder som TSMC og Foxconn er svære at erstatte, selvom risikofriheden fortsætter.

For det andet har fonden et enormt udbytte, som er for svært at ignorere. Det har et TTM-udbytte på 15,8% og et forward-udbytte på 16%. I de seneste 3 og 5 år havde dens udbytte en CAGR på henholdsvis 94 % og 45 %.

Endelig støtter teknikere fonden. Det daglige diagram viser, at EWT ETF har været i en stærk bullish trend i de sidste par måneder. Det er lykkedes at krydse 50% Fibonacci Retracement-niveauet. Fonden understøttes også af 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Derfor er der en sandsynlighed for, at iShares MSCI Taiwan ETF vil fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøglemodstandsniveau på $53,22, 78,6% retracement point.

