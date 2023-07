USD/RUB: Russisk rubel kan snart få et comeback på 7 %

Den russiske rubel er i problemer, da vestlige sanktioner stiger, og energipriserne trækker sig tilbage. USD/RUB -kursen er steget i de seneste seks måneder i træk og svæver nu tæt på det højeste niveau siden 1. marts sidste år. Det er steget med over 74 % fra det laveste niveau i 2022.

Rusland-Ukraine-krigen fortsætter

USD/RUB-prisen har klaret sig godt, da investorerne reagerer på den igangværende krig i Ukraine. Ukraine lancerede adskillige droneangreb i Moskva i denne uge, mens krigen fortsatte. Som forventet fordømte Rusland angrebene og glemte de skader, det har forårsaget i Ukraine. Droneangreb i Kiev har været almindelige for nylig.

Konsekvenserne af disse droneangreb er, at krigen i Ukraine vil fortsætte i en overskuelig fremtid. Desuden har de seneste forsøg fra verdensledere, herunder afrikanere og kinesere, på at mægle ramt en mur.

USD/RUB-kursen steg, da investorerne reagerede på de seneste udtalelser fra den russiske centralbank. På sit møde i juli besluttede banken at lade sin rente være uændret på 7,5 %, hvor den har været i flere måneder.

Den advarede om, at økonomien stod over for en dobbelt trussel, der kunne påvirke dens genopretning. For det første er der fortsat mangel på arbejdskraft, efter at mange fagfolk har forladt landet. For det andet øger regeringen sin låntagning for at støtte sin krigsindsats.

Nylige data viste, at Ruslands budgetunderskud vokser i takt med at råvarepriserne trækker sig tilbage. Som et resultat bebudede regeringen en stor uventet skat for at dække underskuddet. Det håber, at de nye skatter vil hjælpe det med at rejse over 300 milliarder rubler til at finansiere krigen.

På en positiv side er energipriserne ved at stabilisere sig, hvor Brent-råolie handles til $75, og naturgas hopper tilbage til $2,76. Gasprisen er steget med ~25% i de seneste 30 dage.

USD/RUB teknisk analyse

USD/RUB-diagram af TradingView

USD til RUB-prisen har gjort et spektakulært comeback i de sidste par måneder. På det daglige diagram har parret bevæget sig over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Det er lykkedes at vende det vigtige modstandsniveau på 83,57 til en støtte.

Parret er også steget til oversiden af den stigende tendens vist i orange. Den sidder også fast på 38,2% Fibonacci Retracement-niveau. Derfor, mens den overordnede tendens er bullish, er der en sandsynlighed for, at parret vil genteste støtten på 83,57, ~7% under det nuværende niveau.

