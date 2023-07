Bank of America hæver kvartalsvis udbytte: ‘det er ikke et problembarn’

Bank of America Corp (NYSE: BAC) hævede sit kvartalsvise udbytte med omkring 9,0 % torsdag. Dets aktier er stadig på vej ned i skrivende stund.

Bank of America er i forhandlinger med Fed

De finansielle tjenester hævede sit udbytte for tredje kvartal fra 22 cent til 24 cent i dag, hvilket svarer til et udbytte på omkring 3,3 %.

I juni bekræftede Feds årlige stresstest, at den havde tilstrækkelig kapital til at klare en alvorlig recession. Alligevel hævdede Bank of America, at den faktisk havde flere penge, end centralbanken foreslog.

Torsdag sagde långiveren med hovedkvarter i Charlotte, at den var i forhandlinger med Federal Reserve om uoverensstemmelser i resultaterne af den årlige stresstest og dens interne evaluering.

Bank of America Corp er planlagt til at rapportere sit regnskabsresultat for andet kvartal den 17. juli.

CFRA er bullish på Bank of America-aktier

I forhold til dens højeste år-til-dato er Bank of America-aktien i øjeblikket faldet med mere end 20%, hvilket ifølge en CFRA-analytiker er en mulighed for at købe et kvalitetsnavn til en stor rabat.

Ken Leon forklarede sit bullish syn på investeringsbanken i dag på CNBC’s ” Squawk Box “:

Se på driftsresultatet i 1. kvartal eller endda for 2. kvartal, vi ser dem år-til-år have meget højere omsætning og indtjening. Bank of America eksekverer. Det er ikke et problembarn i de store banker.

Konsensus er, at Bank of America skal tjene 85 cent per aktie i sit nuværende regnskabskvartal mod 73 cent per aktie for et år siden. I sidste uge kritiserede Dick Bove – en veteran bankanalytiker denne bank for dens 100 milliarder dollars problem, som Invezz rapporterede her.

