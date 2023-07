USD/PKR-analyse: Den pakistanske rupi-stigning kan være kortvarig

USD/PKR trak sig tilbage til det laveste niveau siden 5. marts, da investorerne reflekterede over den nylige IMF-redningsaftale. USD til pakistansk rupi-prisen handlede til 275,38, hvilket var meget lavere end det højeste år til dato på 297,12.

Pakistanske rupee er stadig i fare

En af de vigtigste forex-nyheder på nye markeder kom for nylig, da Pakistan nåede til enighed med Den Internationale Valutafond. Aftalen betyder, at landet vil modtage et lån på 3 milliarder dollar, der forhindrede det i at misligholde.

Som jeg havde skrevet før , ville landet have gennemgået sin værste økonomiske krise i moderne tid, hvis det misligholdt. Derfor vil lånet give staten mere plads til at gennemføre en inddrivelse.

På trods af alt dette tror jeg, at styrken af den pakistanske rupee er en overreaktion, og at den vil være kortvarig. For det første viser data, at de fleste lande, der modtager IMF-redning, forbliver under belejring i et stykke tid.

For eksempel forbliver Sri Lanka rupee tæt på sit rekordlave niveau på trods af redningen, der skete for et par år siden.

Yderligere er Pakistan stadig ikke ude af skoven endnu, da det har milliarder af løbetider, der forfalder i de kommende år. Det har en 25 milliarder dollars gældsafbetalingsmur fra denne måned. Som sådan mener analytikere, at redningsmidlerne ikke var tilstrækkelige. I en note skrev analytikere hos Fitch at :

“Selvom IMF sandsynligvis søgte og modtog garantier for en sådan finansiering, er der en risiko for, at dette kan vise sig at være utilstrækkeligt, især hvis underskuddet på de løbende poster vokser igen.”

Den anden store risiko for Pakistan er, at efterspørgslen efter dets varer falder internationalt. De seneste data viste, at landets eksport faldt med 19 % i juni, det 10. fald i træk. Importen er også faldet på grund af den devaluerede valuta.

USD/PKR prognose

USD/PKR-diagram af TradingView

USD til pakistansk rupee lavede et bearish breakout efter IMF-redningsaftalen. Før udbruddet havde parret dannet et hoved- og skuldermønster, som normalt er et bearish tegn. Parret er faldet under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Yderligere er den nuværende pris vigtig, fordi den var det højeste niveau den 6. februar. MACD har bevæget sig under neutralpunktet. Derfor formoder jeg, at USD/PKR-prisen vil vende tilbage, da entusiasmen over redningspakken letter. Som sådan tror jeg, at parret vil genteste det næste nøglemodstandsniveau på 287.

