Prestige Wealth-aktier: Lær af TOP, AMTD og undgå PWM

Prestige Wealth Inc (NASDAQ: PWM) aktiekursen skabte overskrifter torsdag, da den næsten fordobledes på sin første handelsdag. Aktierne sprang til 5,40 dollar torsdag, hvilket gav den en markedsværdi på over 48 millioner dollars. Det blev derefter fordoblet i præ-markedssessionen, hvor det handlede til $10,86.

AMTD og Top Financial memories

Copy link to section

Hongkong-baserede virksomheder har gjort det til en vane at gå parabolsk, når de børsnotere i USA. For et par år siden sprang AMTD-aktierne, hvilket gjorde dens markedsværdi større end Goldman Sachs, som vi skrev her.

Senest er Top Financial-aktierne steget til over $114, før de faldt til de nuværende $6,67. Det er stadig uklart, hvorfor disse aktier har tendens til at klare sig godt efter børsnoteringen. Min opfattelse er, at disse virksomheder har en tendens til at udvikle velorkestrerede pumpe-og-dump-ordninger, der lader mange investorer holde posen.

Prestige Wealth Inc er et andet selskab, der har vundet indpas i denne uge, da aktien er steget. Til at begynde med er PWM en Hong Kong-baseret virksomhed, der leverer løsninger til formueforvaltning og asset management.

Ifølge sin profil hjælper virksomheden sine kunder med at identificere og købe formue- og formueforvaltningsløsninger. Profilen tilføjer, at virksomheden betjener personer med høj nettoværdi i Hong Kong og det kinesiske fastland.

Undgå Prestige Wealth aktiekurs

Copy link to section

Der er tre hovedårsager til, hvorfor du bør undgå PWM-aktien. For det første tyder historien på, at disse pumper har en tendens til at smuldre, hvilket efterlader mange detailhandlere, der holder posen. I diagrammet nedenfor kan vi se, at aktiekurserne på AMTD og Top Financial er faldet efter at have været parabolsk i deres første dage. Derfor er der en sandsynlighed for, at Prestige Wealth-aktien vil gøre det samme.

TOP Finansielle og AMTD aktiekurser

For det andet er lidt kendt om Prestige Wealth og dets forretningsdrift. For eksempel havde virksomheden i september sidste år kun 702.000 USD i aktiver under forvaltning. Dens indtægter og indtægter er ikke kendte i øjeblikket. Dens hjemmesides investor relations giver ingen meningsfulde ressourcer på dets finansielle ressourcer.

For det tredje er det altid vigtigt at investere i virksomheder, som man godt forstår. I Prestiges tilfælde har den ikke givet flere detaljer om, hvordan dens forretning fungerer, og hvordan den tjener penge.