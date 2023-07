Twitter truer med at sagsøge Meta Platforms over deres nye ‘Threads’-app

Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) forbliver i fokus i dag, efter at Elon Musk truede med at sagsøge det over “Threads” – en nyligt lanceret app, som Instagram-ejeren håber vil konkurrere med Twitter.

Hvad Twitter sagde i sit brev til Meta Platforms Inc

Alex Spiro – en senioradvokat for Musk & Co sendte et brev til Mark Zuckerberg i morges, der beskyldte Meta Platforms for at deltage i:

Systematisk, forsætlig og ulovlig tilegnelse af Twitters forretningshemmeligheder og anden intellektuel ejendom.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Nyheden ankommer efter, at Meta Platforms udnyttede milliarder af brugere, de allerede har på Instagram, for at registrere mere end 30 millioner tilmeldinger på sin nye Twitter-lignende app inden for 24 timer efter lanceringen i onsdags (få mere at vide).

Tråde er dog endnu ikke tilgængelige i Irland og EU på grund af regulatoriske bekymringer.

Meta siger, at tidligere Twitter-medarbejdere ikke arbejder på ‘Threads’

Meta Platforms har indsat snesevis af medarbejdere, som Twitter har afskediget under Elon Musk.

Milliardæren hævder, at den brugte hans tidligere ansatte til at oprette en copycat-app, da nogle af dem kan have haft adgang til fortrolige oplysninger. Ifølge brevet sendt til Zuckerberg:

Twitter har til hensigt strengt at håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder og kræve, at Meta tager øjeblikkelige skridt til at stoppe med at bruge Twitters forretningshemmeligheder eller andre meget fortrolige oplysninger.

Som reaktion på påstanden i dag bekræftede Meta-talsmand Andy Stone, at ingen af de tidligere Twitter-medarbejdere arbejdede på Threads. I skrivende stund er aktierne i den multinationale tech-behemoth stadig steget hele 130 % i forhold til starten af året.