Amazon ser stor fremtid i AI, hvilket kunne være gode nyheder for AltSignals

Dave Limp – der er senior vicedirektør President for Devices and Services hos Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) forventer en robot i hver husstand om et par år fra nu.

Amazon vender sig mod kunstig intelligens

Copy link to section

Hans bemærkninger kopierer det voksende fokus på kunstig intelligens. I skrivende stund er S&P 500 steget med omkring 15% for året, hvoraf meget har været relateret til gevinsten i AI-aktier.

Alligevel ser Amazons Limp ud til at tro, at kunstig intelligens på nuværende tidspunkt kun er i sin tidlige omgang. På CNBCs ” TechCheck ” sagde han:

Vi har masser af succes tilbage at vise kunderne. Robotteknologi vil være en af dem. Jeg kan ikke forestille mig en fremtid om 10 år, med alt hvad vi ser i AI, hvor hver husstand ikke kommer til at have mindst én robot.

I 2021 introducerede Amazom.com Inc Astro – en virtuel assistent, der fungerer som en hjemmerobot til sikkerhed og fjernpleje af ældre. Tidligere i år lancerede tech-behemothen også “Bedrock” for at udvide sit fodaftryk inden for generativ AI (læs mere).

Om noget tyder sådanne væddemål på, at det multinationale ser en stor fremtid inden for kunstig intelligens; fokus på, som sandsynligvis også vil drysse ned til andre navne i dette rum, såsom AltSignals.

AltSignals lancerer et AI-fokuseret handelsværktøj

Copy link to section

AltSignals er en finansiel teknologivirksomhed, der står bag en handelssignaltjeneste, den kalder “AltAlgo”.

Men det er langt fra din gennemsnitlige, run-of-the-mill platform, der informerer dig om, hvornår du skal tage stilling i et finansielt aktiv såsom aktier eller kryptovalutaer, og hvornår du skal trække dig ud af dem. Det er anderledes og forbedret i forhold til jævnaldrende på flere måder.

Til at begynde med ønsker AltSignals at integrere sin state-of-the-art handelsalgoritme med kunstig intelligens i sin kommende tjeneste ActualizeAI. Ideen er i bund og grund at bruge AI til yderligere at forbedre kvaliteten og nøjagtigheden af handelssignalerne, så investorerne kan maksimere deres overskud.

For det andet har den sit eget originale $ASI-token, der virkelig er nøglen til at låse op for alt, hvad denne platform har at tilbyde. Kryptoaktivet er i øjeblikket i forsalg.

AltSignals’ $ASI token er en investering i sig selv

Copy link to section

Bemærk, at AltSignals sigter mod i sidste ende at gå over til en fuldt decentraliseret tjeneste. Kort sagt er dette en platform, der ønsker, at fællesskabet skal have magten til at træffe beslutninger – og det er her, $ASI-tokenet træder ind i billedet.

Ligesom aktier er det originale token det, der giver dig retten til at få din stemme hørt i spørgsmål, der er afgørende for fremtiden for AltSignals.

Interessant nok er $ASI-tokenet dog også en investering, der afhængigt af udbud og efterspørgsel kan give dig overskud over tid. For eksempel koster det i øjeblikket $0,018, men det anslås at nå $0,022 ved udgangen af forsalget.

Det svarer til omkring 25% opside. Plus, fase 2 af forsalget, der i øjeblikket er i gang, har allerede rejst over $1,1 millioner, hvilket er gode nyheder for investorerne, da det tyder på en stærk efterspørgsel.

Kunne $ASI token drage fordel af Spot Bitcoin ETF?

Copy link to section

Det er værd at nævne her, at andre tokens som Pepe og Floki oplevede et markant boost i pris, da de gik live på store kryptobørser tidligere i år. Det er en begivenhed, der stadig er i fremtiden for AltSignals, og som derfor tegner et ret rosenrødt billede af, hvad fremtiden bringer for $ASI-tokenet.

Oven i det har kryptovalutaer for nylig samlet sig på baggrund af ansøgninger fra bemærkelsesværdige kapitalforvaltere, inklusive den mægtige BlackRock, for en Spot Bitcoin ETF. Mange tror, at markedet vil låse op for næste etape, når SEC sætter grønt lys for en sådan børshandlet ETF, hvilket kan være endnu en medvind for $ASI-tokenet i betragtning af, at det er en krypto i sin kerne.

Husk, at BlackRock har en historie med at vinde godkendelse for næsten hvert eneste ETF, de nogensinde har ansøgt om. Endelig forventes markedet for kunstig intelligens at ekspandere med en CAGR på mere end 20% for at overstige $2,0 billioner i værdiansættelse ved udgangen af dette årti – og AltSignals, som er et AI-navn, kunne ride på den bølge.

Når man sætter det hele sammen, er det tænkeligt, at det oprindelige $ASI-token kan være 5 cents værd i begyndelsen af 2024. For yderligere detaljer om forsalget, besøg AltSignals hjemmesiden her.