Royal Mail (IDS) aktiekursstigning møder modvind

IDS (LON: IDS) aktiekurs fortsatte sit bullish comeback, da markedet jublede over den seneste afstemning i fagforeningen. Aktierne i Royal Mails moderselskab steg til det højeste niveau på 244p, det højeste niveau siden 10. maj. I alt er aktien steget med mere end 27 % fra det laveste niveau i juni.

Royal Mail er stadig i fare

Copy link to section

IDS aktiekurs fortsatte sit bemærkelsesværdige comeback, efter at Royal Mails medarbejdere gik med til betalingsaftalen, der blev indgået for et par måneder siden. Dette er et vigtigt skridt, der vil få virksomheden til at blive relativt stabil efter at have været igennem betydelige usikkerhedsmomenter i de seneste par måneder.

Som jeg skrev her , er aftalen gunstig for begge sider. Medarbejdere vil modtage en engangsbetaling på 500 pund og en lønstigning på 10 % i de næste tre år. IDS vil bruge færre penge sammenlignet med, hvad arbejderne krævede. De ønskede, at deres lønstigninger skulle være knyttet til inflationen.

Som en del af aftalen får medarbejderne også senere starttider for leverancer og nye sæsonbestemte arbejdsforhold. Den umiddelbare virkning af denne aftale er, at virksomheden vil indsnævre sine tab, da arbejderne vil arbejde i overensstemmelse med deres aftale.

Alligevel, som jeg har skrevet før, er den største udfordring for Royal Mails ledelse, at virksomheden er voldsomt overbemandet. Det har over 115.000 medarbejdere, hvilket er betydeligt højere end virksomheder af dens størrelse. Derfor er vejen til rentabilitet lidt snæver.

Den anden udfordring er, at Royal Mails nøglevirksomheder ikke vokser så hurtigt. Dets brevforretning går hurtigt ned. Og efter at have toppet under pandemien, modereres e-handelstendenserne. Derfor mener jeg, at den nuværende aktiekursstigning i Royal Mail er en smule strakt.

IDS aktiekursprognose

Copy link to section

IDS-diagram af TradingView

Aktierne i Royal Mail-moderselskabet er steget i de seneste måneder. Aktien er steget fra 191,85p i maj til et højdepunkt på 245p. Det har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Aktien har også bevæget sig over den stigende trendlinje, der forbinder de laveste niveauer i oktober og april i år. Aktierne er et par point under nøglemodstandsniveauet på 255,7p, det højeste punkt i april.

Derfor formoder jeg, at aktierne vil få svært ved at komme over dette niveau på kort sigt. Et træk under støtten ved 240p vil se, at den falder til nøgleunderstøttelsen ved 200p.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.