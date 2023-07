Cava aktiekursprognose: Vær bange, når alle er grådige

Cava (NYSE: CAVA) aktiekurs er gået parabolsk i de seneste par dage, da efterspørgslen efter aktien er steget. Aktierne stiger til et rekordhøjt niveau på $52, hvilket var meget højere end børsnoteringen på $22. Dette gør den til en af de bedst præsterende aktier i USA i de seneste 30 dage.

Kan disse gevinster holde?

Copy link to section

Cava Group er et hurtigt voksende middelhavs-fast-casual-firma, der driver hundredvis af butikker i landet. Virksomhedens årlige omsætning steg fra $45,4 millioner i 2016 til over $564,1 millioner i 2022.

Og analytikere forventer, at virksomhedens omsætning vil stige til over $1 milliard i de næste par år. Cava Groups markedsværdi er steget til mere end $5,6 milliarder. Dette rally sker, da investorer sammenligner virksomhedens vækst med Chipotle Mexican Grill (CMG), en virksomhed, der nu er vurderet til over $60 milliarder.

Alligevel er der bekymringer om den aktuelle stigning i CAVA-aktiekursen. Efter at have set på hundredvis af børsnoteringer i fortiden, tror jeg, at dette rally sker på grund af frygt for at gå glip af (FOMO).

FOMO sker, når mange investorer, herunder institutionelle, køber en aktie, når dens kurs stiger. Vi har set FOMO ske mange gange, herunder under meme-aktievanviddet i begyndelsen af 2021.

FOMO-begivenheder ender ikke godt. Bed Bath & Beyond er allerede gået konkurs, og virksomheder som ContextLogic, Sundial Growers og AMC-aktier er faldet. Derfor formoder jeg, at aktierne vil trække sig tilbage i de kommende uger, i takt med at momentum svinder.

Analytikere er også begyndt at dække aktien med en bullish tone. William Blair-analytikere indledte deres dækning med en outperform rating. Andre analytikere hos Piper Sandler, Baird, Morgan Stanley, Stifel og Jefferies har også opgraderet aktien med et gennemsnitligt mål på $45.

CAVA aktiekursprognose

Copy link to section

CAVA-diagram af TradingView

Timediagrammet viser, at Cava Group aktiekursen har været i en stærk bullish trend de seneste par dage. Det er flyttet fra børsnoteringsniveauet på $22 til over $52. Undervejs har aktierne bevæget sig over det vigtige modstandspunkt på $47,86, det højeste sving den 27. juni.

Derfor, som advaret ovenfor, formoder jeg, at aktierne vil trække sig tilbage i de kommende uger, efterhånden som det bullish momentum aftager. Hvis dette sker, vil aktien sandsynligvis falde og flytte til støtteniveauet ved $45.