Exxon køber Denbury for 4,9 milliarder dollar: CEO Woods forklarer hvorfor

Aktierne i Denbury Inc (NYSE: DEN) faldt i dag, efter at Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) sagde, at det ville købe CO2-opsamlingsvirksomheden for 4,9 milliarder dollar.

Hvad er der i Exxon Mobil?

Hele aktieaftalen værdiansætter hver aktie i det New York-børsnoterede firma til $89,45 – omkring en præmie på 2,0% i forhold til deres tidligere lukning.

Exxon foretager opkøbet for at få fingrene i det største kuldioxid-rørledningsnetværk i USA. I en tale med CNBC i morges sagde dets administrerende direktør Darren Woods:

Denne pipeline giver os mulighed for at accelerere og vokse denne virksomhed [forretning med lavt CO2-løsning], gøre det til en lavere pris, gøre det meget hurtigere, med meget store muligheder for yderligere at reducere emissionerne.

Aktiemarkedsnyhederne ankommer et par uger før Exxon Mobil er planlagt til at rapportere sine finansielle resultater for andet kvartal. Ved skrivning er dens lager nogenlunde flad for året.

Hvad er der ellers inkluderet i aftalen?

Exxon forventer, at den annoncerede aftale afsluttes inden udgangen af 2023. Fusionen kan reducere emissionerne med mere end 100 millioner tons om året, ifølge pressemeddelelsen. Ifølge CEO Woods:

Det er en masse emissioner, der bliver opsamlet. Faktisk ville det være den største trinreduktion i CO2-emissioner, som vi har set noget sted i verden.

Bemærk, at transaktionen også omfatter nogle olie- og naturgasaktiver i Denbury. Handlen, der vil erstatte hver aktie i Denbury med 0,84 aktier i Exxon Mobil, mangler endnu at sikre regulatorisk godkendelse.

Bestyrelserne i begge selskaber har dog allerede givet grønt lys for fusionen.

