EUR/USD-prognose: Signaler som håb om stigende divergens fra Fed og ECB

EUR/USD -kursen fortsatte med at stige i denne uge, da det amerikanske dollarindeks (DXY) dykkede til det laveste niveau siden sidste år. Parret er steget i de seneste syv dage i træk og bevæget sig til det højeste niveau siden februar 2022.

Fed og ECB divergens

EUR til USD-kursen har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Dette rally fortsatte i denne måned, efter at USA offentliggjorde en række svage økonomiske tal.

Jobdata viste, at arbejdsmarkedet var ved at miste damp, selv om arbejdsløsheden faldt til 3,6 %. Økonomien tilføjede over 209.000 jobs i juni, mens statistikbureauet sænkede de foregående to måneders estimater.

I mellemtiden advarede inflationsdata offentliggjort i denne uge om, at USA kunne bevæge sig ind i deflation i de næste par måneder. For det første viste kinesiske data, at inflationen lå på 0,0 % i juni, og der er sandsynlighed for, at situationen vil blive værre.

I USA faldt de overordnede forbrugerprisindeksdata til 3,0 % fra forrige måneds 4,1 %. Det er faldet fra et højdepunkt på 9,1% under pandemien. Hvis tendensen fortsætter, er der derfor en sandsynlighed for, at inflationen snart vil bevæge sig under 2 %.

Derfor betyder en kombination af faldende inflation, et blødt arbejdsmarked og en omvendt rentekurve, at Fed har lidt plads til at fortsætte med at hæve renten. Jeg forventer, at den vil stige med 0,25 % i denne måned og derefter tage en strategisk pause.

Derfor er EUR/USD-parret steget, da scenariet er anderledes i Europa. Mens Spaniens inflation er faldet til under 2 %, oplever de fleste lande et stærkt inflationspres. Derfor har ECB stadig mindst to renteforhøjelser til at gennemføre.

EUR/USD teknisk analyse

EURUSD-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at EUR- USD- parret har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Den har nu bevæget sig lidt over det vigtige modstandsniveau på 1,1104, det højeste punkt den 24. april. Vigtigst er det, at parret hoppede over det 200-ugers glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at køberne stadig har kontrol.

Derfor er udsigterne for parret bullish, og det næste niveau at se er på 1.1500. Et fald under støtten ved 1.1100 vil ugyldiggøre den bullish-visning.