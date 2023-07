Beazley aktiekurs død krydsmønster peger på flere problemer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Beazley (LON: BEZ) aktiekurs har klaret sig dårligere end markedet i år. Aktien er faldet med mere end 15 % i år, mens virksomheder som Aviva og er faldet med over 7,25 % og 10,25 %. Alle disse aktier har haltet efter FTSE 100-indekset.

Beazley vs Aviva, Legal & General, FTSE 100

Væksten fortsætter

Beazley er en førende virksomhed, der leverer forsikringstjenester i Storbritannien og andre lande. Det leverer tjenester som luftfart, beredskab, cyber, sundhedspleje og internationalt ledelsesansvar blandt andre.

Beazley har set sin forretning vokse i de sidste par år. Dets bruttopræmier steg fra over 4,6 milliarder USD i 2021 til over 5,26 milliarder USD. Virksomhedens skrevne nettopræmier steg til 3,87 milliarder dollars, mens omsætningen steg med 4% til 3,46 milliarder dollars. Dets overskud faldt efter fra over $308 millioner til $160 millioner.

Den seneste handelserklæring afslørede, at dens bruttopræmier steg med 12% til over $1,37 milliarder. Nettopræmier sprang til 24 % til mere end 1,06 milliarder dollars, mens præmiesatserne på fornyelsesvirksomhed steg med 10 %. Nettoindtægten fra investeringer steg til $104 millioner.

Beazleys omsætningsvækst var drevet af ejendomsrisici, digitale risici og cyberrisici. Denne vækst blev opvejet af aftagende vækst i divisionerne inden for specialrisici og MAP-risici.

Den seneste Beazley-nyhed var en opgradering fra AM Best. I en erklæring hævede selskabet udsigterne for den langsigtede udsteders kreditvurdering (ICR) fra stabil til positiv. Det bekræftede også kreditvurderingen af selskabets Lloyd’s-syndikater.

Analytikere er positive omkring Beazleys aktiekurs. I sidste uge gentog analytikere hos Berenberg deres udsigter til 880p. På samme måde har analytikere hos JP Morgan, Morgan Stanley, Numis og Jefferies gentaget deres bullish synspunkter.

Beazley aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at BEZ aktiekursen har været i en bearish trend i de seneste par måneder. I alt er aktierne faldet fra et maksimum på 680p til et lavpunkt på 560p. Det har også dannet et dødskors, hvilket sker, når de 50-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Derfor, mens analytikere er positive på aktien, peger dødskorsmønsteret på et bearish udbrud i de kommende dage. Udbruddet vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig under støtten ved 554p. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 504p (lave 20. marts).