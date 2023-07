NZD/USD-prognose, da inflationen i New Zealand slår estimaterne

NZD/USD -kursen trak sig tilbage til det laveste niveau siden 12. juli, da investorerne reagerede på de seneste newzealandske inflationsdata. Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på $0,6262, hvilket var væsentligt lavere end sidste uges højeste på 0,6412.

New Zealandske inflationstal

Copy link to section

Forbrugerinflationen i New Zealand forblev på et forhøjet niveau i andet kvartal, hvilket betyder, at RBNZ har mere arbejde at gøre. Data fra statistikbureauet viste, at det overordnede forbrugerprisindeks faldt fra 1,2 % i 1. kvartal til 1,1 % i andet kvartal. Selvom dette fald var velkomment, var det højere end medianestimatet på 1,0 %.

New Zealands inflation faldt også på årsbasis. Den faldt fra 6,7 % i 1. kvartal til 6,0 % i 2. kvartal, hvilket er højere end medianestimatet på 5,9 %. Disse tal betyder, at landets inflation falder i et langsommere tempo end først forventet.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bliver nødt til at gøre mere for at bekæmpe inflationen. Banken besluttede at holde renten uændret på 5,5 % i sidste uge. I den medfølgende erklæring antydede guvernør Adrian Orr, at inflationen ville forblive på dette niveau indtil Q3’24. RBNZ mødes igen den 16. august.

NZD/USD-parret har reageret på en række svage økonomiske tal fra USA. Som vi skrev her , faldt den overordnede amerikanske inflation til 3,0 % i juni. Kerneinflationen faldt til 4,8 pct. Et par dage før det afslørede data, at landets arbejdsmarked blev blødere i juni.

https://www.youtube.com/watch?v=ZOEj9KX70Do

Og på tirsdag, forex nyheder afslørede, at landets detailsalg, industriproduktion og fremstillingsproduktion faldt i juni. På trods af alt dette forventer analytikere, at Fed vil hæve renten med 0,25 % i næste uge.

NZD/USD teknisk analyse

Copy link to section

NZDUSD-diagram af TradingView

Fire-timers diagrammet viser, at NZD til USD prisen er drevet nedad i de seneste par dage. Dette tilbagetog startede efter, at parret steg til et højdepunkt på 0,6410 fredag. Det var en vigtig pris, da det var det højeste punkt i maj.

Nu er parret faldet under 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har peget nedad. Derfor formoder jeg, at 0,6246 (høj 16. juni) vil give støtte til parret. Som sådan er der en sandsynlighed for, at den vil genoptage den bullish trend på onsdag. Et fald under støtten ved 0,6246 vil ugyldiggøre den bullish-visning.