Delivery Hero bruger store penge på at udvide i Mellemøsten

Delivery Hero SE (ETR: DHER) tabte til Just Eat Takeaway i Tyskland – dets hjemmemarked i 2021. Men det er fortsat super engageret i at ekspandere i Mellemøsten.

Delivery Hero til fuldt ud at overtage HungerStation

I fredags sagde madleveringsfirmaet, at det overtager det fulde ejerskab af HungerStation.

Delivery Hero bruger $297 millioner på at købe de resterende 37% af aktierne i sit saudiske datterselskab. Niklas Ostberg – administrerende direktør og medstifter af firmaet med hovedkontor i Berlin sagde i en pressemeddelelse i dag:

Vi tror på Kongeriget Saudi-Arabiens vision, ambitioner og potentiale for 2030 og er forpligtet til at bidrage til dets fortsatte succes gennem HungerStation.

Delivery Hero forventes at rapportere sine Q2-resultater i næste måned. Ulempen er, at den taber 2,02 € pr . aktie mod 5,64 € pr. aktie for et år siden.

HungerStation er den største platform i Kongeriget

Delivery Hero er en af de største fødevareleveringsvirksomheder i Europa med en markedsværdi på lige under $11 milliarder. I pressemeddelelsen sagde online-madbestillingstjenesten også i dag:

Dens [HungerStation] stærke position og omdømme gør det til et værdifuldt aktiv. At tage eneejerskab vil give Delivery Hero mulighed for at opbygge stærkere bånd mellem HungerStation og resten af sit økosystem.

I regnskabsåret 2022 genererede HungerStation €609 millioner i omsætning – en stigning på omkring 36 %. Den største madleveringsplatform i Kongeriget forbinder over 10.000 partnere.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig”-rating på aktier i Delivery Hero, der er steget omkring 35% siden dens laveste år-til-dato i slutningen af marts.