Brent-råolie-prognose forstærket af Goldman Sachs-analytiker

Prisen på Brent- råolie fortsatte med at stige i denne uge, selvom bekymringen om den globale økonomi fortsatte. Det sprang til et maksimum på $80,97 i mandags, højere end sidste måneds lave på $71,37. West Texas Intermediate er også steget til over $76.

Goldman Sachs er optimistisk med hensyn til olie

Brent og West Texas Intermediate (WTI) har klaret sig godt i de sidste par uger, da bekymringerne for verdensøkonomien fortsætter. Springet i mandags skete, efter at Kina besluttede at levere nogle stimulusforanstaltninger.

For eksempel lovede Beijing at behandle private enheder på samme måde som de gigantiske statsejede virksomheder. Det lovede også at forbedre nøgleområder som blandt andet intellektuel ejendomsret og jordrettigheder.

Analytikere mener, at disse foranstaltninger vil have begrænset indflydelse på økonomien. De fleste virksomheder tror nemlig, at landets vækst bliver lavere end forventet. JP Morgan, Citi og Morgan Stanley forventer, at økonomien vil vokse med 5%. Alt i alt er det gennemsnitlige skøn, at økonomien vil vokse med 5,1 % i år.

Tendenser i kinesiske BNP-tal er vigtige for råoliepriserne, fordi det er den største forbruger i verden.

Alligevel er der tegn på, at olieefterspørgslen er voldsomt stigende. I en erklæring mener analytikere hos Goldman Sachs, at industrien vil gå igennem underskud, når efterspørgslen stiger. Daan Struyven sagde i en udtalelse:

“Vi forventer et ret betydeligt underskud i andet halvår med et underskud på næsten 2 millioner tønder om dagen i 3. kvartal, da efterspørgslen når et rekordhøjt niveau. Vi forventer, at væksten i det amerikanske råolieudbud vil aftage ret betydeligt til et sekventielt tempo på kun 200 tønder om dagen herfra.”

Råolieprisen er steget, da Saudi-Arabien og OPEC har flyttet for at reducere forsyningerne i de seneste par måneder. Tidligere på måneden skrev vi, at Saudi-Arabien og Rusland besluttede at fortsætte med deres nedskæringer i et stykke tid.

Prognose for pris på Brent-råolie

Det daglige diagram viser, at Brent-råolieprisen har været i en bullish trend de seneste par dage. Den har bevæget sig lidt over nøglemodstandsniveauet på $78,68, det højeste punkt den 5. juni.

Brent har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens MACD er hoppet over neutralpunktet. Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig lidt under det overkøbte niveau.

Derfor er der en sandsynlighed for, at oliepriserne bundede på 71,37 dollar, hvor de dannede et tredobbelt bundmønster. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $87,60 (højeste 12. april). Denne pris er et par point over Goldman Sachs oliemål på $80.