Chevron har lige lavet to store meddelelser: find ud af mere

Aktier i Chevron Corporation (NYSE: CVX) handles op, efter at olie- og gasgiganten fremsatte to store meddelelser her til morgen.

Chevron udnævner en ny finanschef

Først sagde energigiganten Pierre Breber – dens finansdirektør går på pension næste år og udnævnte Eimear Bonner som sin efterfølger. Bonner er i øjeblikket CTO for Chevron Corporation.

Det multinationale sagde også, at det ikke længere var obligatorisk for CEO Mike Wirth at gå på pension som 65-årig. På CNBC’s ” Squawk on the Street “, sagde den administrerende direktør i dag:

Vi har et godt forretningsmomentum. Jeg er spændt på at fortsætte med at lede Chevron til at levere højere afkast til vores aktionærer og et energisystem med lavere CO2-udledning til verden.

I mandags rapporterede Chevron også stærke foreløbige resultater for sit regnskabsmæssige andet kvartal. I skrivende stund er oliebeholdningen faldet med 13 % for året.

Bemærkelsesværdige tal i Chevrons foreløbige Q2-resultater

Chevron Corporation sagde, at det afsluttede sit seneste kvartal med 6,0 milliarder dollars i overskud, der svarer til 3,08 dollars per aktie på en justeret basis.

Til sammenligning lå analytikerne på 2,97 dollar per aktie. Ifølge CEO Wirth:

Vi dekarboniserer olie- og gasforretningen, reducerer kulstofintensiteten af hver tønde og investerer i kulstofopsamling og -lagring, brint, vedvarende brændstoffer og andre teknologier, som vi ønsker at skalere.

Han gentog dog, at den globale økonomi ikke kan skære ned på sin afhængighed af fossile brændstoffer snarest. Tidligere i år sagde Chevron, at det vil købe PDC Energy for 6,3 milliarder dollar – et opkøb, som det forventer vil lukke næste måned.

Produktionen ramte rekordhøjt i Perm-bassinet

Chevron rapporterede rekordproduktion i Perm-bassinet – en stigning på 11% i Q2, ifølge pressemeddelelsen.

Alligevel faldt dets kvartalsvise overskud både sekventielt såvel som år-til-år, da oliepriserne afkøledes betydeligt. CEO Wirth tilføjede:

Diskussionen, vi har med administration, er, hvordan vi finder balancen, så vi ikke fokuserer på ét aspekt, det være sig overkommelighed, pålidelighed eller miljø, som vi mistede plottet på andre. Vi skal have alle tre i syne.

Olie- og gasselskabet returnerede rekordhøje 7,2 milliarder dollars til aktionærerne i sit regnskabsmæssige andet kvartal. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Chevron aktie.