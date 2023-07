P&G siger, at ‘momentum generelt er opbygget’ efter solide Q4-resultater

Procter & Gamble Co (NYSE: PG) steg op i morges efter at have rapporteret bedre end forventet resultater for sit fjerde finansielle kvartal.

P&G’s guidance for hele året

Forbrugsvaregiganten sagde også, at den nu forventer mellem $6,25 per aktie og $6,43 en andel af indtjeningen i finansåret 2024 på en salgsvækst på 3,5% – nogenlunde på linje med Street-estimaterne. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde administrerende direktør Jon Moeller i dag:

Vi er bestemt blevet opmuntret af det kvartal, vi netop har afsluttet; hver kategori vokser. Mængderne kommer pænt. Momentum er generelt opbygget.

Inflationen, bemærkede han, var et blandet billede, hvor nogle af råvarerne faldt, mens andre stadig var stramme. er nu steget 10 % i forhold til slutningen af maj.

P&G fortsatte med at opbygge andel i 4. kvartal

P&G tilskrev styrke i dets nyligt afsluttede kvartals højere priser og gunstige mix, der var med til at drive en stigning på 380 basispoint i bruttomarginen. Ifølge den administrerende direktør:

Vi har bygget andel. Vi byggede andel før COVID. Vi byggede andel under COVID. Vi byggede share post-COVID. Der er en vis handel, men nettet er loyalitet over for mærker, der gør jobbet.

Forsendelsesmængderne faldt dog med 1,0 % i fjerde kvartal, ifølge indtjeningspressemeddelelsen. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Procter & Gamble aktien.

Bemærkelsesværdige tal i P&G Q4 indtjeningsrapport

Nettoindkomst udskrevet til 3,38 milliarder USD i forhold til 3,05 milliarder USD for året siden

Indtjening pr. aktie steg også væsentligt fra $1,21 til $1,37

Justeret EPS kom også ind på $1,37 ifølge indtjeningspressemeddelelsen

Salget steg omkring 5,5% på årsbasis til 20,6 milliarder dollars

FactSet konsensus var $1,32 per aktie på $20 milliarder af salg.