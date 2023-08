USD/THB: Thai baht vakler, da Bank of Thailand leverer sidste stigning

USD/THB -kursen trak sig en smule onsdag, da investorerne reagerede på den seneste rentebeslutning fra Thailands centralbank. Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 34,25, et par point under mandagens højdepunkt på 34,42.

Thailand rentestigning

Bank of Thailand afsluttede sit møde onsdag og besluttede at hæve renten med 25 basispoint. Det pressede renterne fra 2,0 % til 2,25 %, mens det økonomiske opsving fortsatte. I en erklæring sagde centralbanken, at inflationen fortsatte med at falde og nærmer sig bankens målinterval.

De seneste økonomiske tal viste, at landets forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 2,96 % i juni, det laveste niveau i mere end 20 måneder. Landet sænkede også sin inflationsprognose for hele året til mellem 1 % og 2 %, et fald fra de tidligere 1,7 % og 2,7 %.

I sin erklæring advarede Thailands centralbank om, at landets økonomi var ved at aftage, efterhånden som intern og ekstern efterspørgsel aftog. Banken forventer dog, at økonomien vil komme sig gradvist på grund af turisme og privatforbrug. Udtalelsen tilføjede :

“Opadrettede inflationsrisici stammer fra højere fødevarepriser midt i en mere alvorlig El Nino-episode, som kan accelerere omkostningsgennemstrømningen i forbindelse med fortsat økonomisk ekspansion.”

De fleste analytikere mener, at Bank of Thai nu er færdig med at hæve renten. Disse analytikere omfatter dem hos HSBC og OCBC.

USD/THB-parret trak sig også tilbage efter beslutningen fra Fitch Ratings om at skære ned på USA’s kreditvurdering, som jeg skrev her . I sin erklæring advarede agenturet om, at USAs statsgæld og underskud var ved at komme ud af kontrol. Det ser budgetunderskuddet stige til 6,5 % af BNP i 2025.

I alt viser estimater, at USAs gæld vil stige til over 50 billioner dollars i de næste par år. Det er et enormt tal for et land, der hvert år indbringer mindre end 5 billioner dollars i føderale skatteindtægter.

USD/THB teknisk analyse

USDTHB-diagram af TradingView

USD til Thai baht-kursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage. På det daglige diagram svæver parret lidt over den stigende trendlinje, der forbinder de laveste niveauer siden januar i år.

Samtidig har parret bevæget sig lidt under de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Yderligere er MACD faldet under neutralpunktet, mens prisen er under den vigtige modstand på 35,38, det højeste punkt i marts.

Derfor er udsigterne for USD/THB-parret neutrale i øjeblikket. Det første scenarie er, hvor det bryder under den stigende trendlinje og bevæger sig til 34. Det alternative er, hvor parret hopper tilbage og gentester modstandspunktet ved 35,38.

