Rolls-Royce Holdings plc (LON: RR) endte med næsten 5,0 % i torsdags efter at have rapporteret en mere end fem gange år-til-år stigning i dets underliggende driftsresultat for første halvår.

Rolls-Royce oplevede en massiv forbedring i marginer

Denne måling, ifølge pressemeddelelsen, udskrevet til £673 millioner ($856 millioner) mod kun 125 millioner £ for året siden.

Rolls-Royce tilskrev meget af styrken i årets første seks måneder til sin civile rumfartsforretning. Fortsat opsving i det segment fik marginerne til at stige til 12,4 % i 1. halvår – en stigning på 900 basispoint.

Dets transformationsprogram gav også næring til en 38% årlig vækst i omsætningen til £3,3 milliarder i den civile rumfartsdivision. Ifølge CEO Tufan Erginbilgic:

Vores flerårige transformationsprogram er startet godt. Der er meget mere at gøre for at levere bedre ydeevne og transformere Rolls-Royce til en højtydende, konkurrencedygtig og voksende virksomhed.

Rolls-Royce noterede sig også en stigning på 36 % i flyvetimer med store motorer i civil rumfart til 6,2 millioner (83 % af niveauet før pandemi) i 1. halvår, da Kina trak sig ud af rejserestriktioner.

Rolls-Royce gentog sin fremtidige vejledning torsdag

Rolls-Royce var enig i, at dens elsystemforretning ikke gentog et lignende løft til marginerne, men udtrykte tillid til, at de vil forbedre sig i den bagerste halvdel af året.

Store motorordrer i H1 sprang fra 96 til hele 240, ifølge pressemeddelelsen. Den 30. juni havde multinationalen sin ordrebog på 1.405 motorer mod 1.282 i starten af 2023. Det britiske firma oplevede sin ordrebog vokse for første gang i 1. halvår siden 2018.

Koncernens omsætning blev udskrevet til £7,52 milliarder – en stigning på 34 % år-til-år og et godt stykke før konsensus på £6,05 milliarder. CEO Erginbilgic tilføjede:

Vi har en stærk portefølje af produkter/teknologi på voksende slutmarkeder og har sikret os nøglekontrakter, der vil skabe fremtidig værdi og profitabel vækst. Vores transformation vil give os mulighed for at spille en stærkere rolle i energiomstillingen.

Rolls-Royce gentog sin vejledning om op til 1,4 milliarder pund i underliggende driftsresultat – også bedre end forventet. Den forventer 400 til 500 motorleverancer i år og ser flyvetimer med store motorer mellem 80 % og 90 % af 2019-niveauerne i 2. halvår.

